Pampito reveló todo sobre lo que no se ve en el programa de Mirtha Legrand: "Cuando entra Mirtha al estudio, todo el mundo..."

Acto seguido, el periodista reveló algunos detalles de lo que no se ve en La noche de Mirtha: "El estudio tiene como toda un aura de templo. Hay como un respeto , hay una cosa... no sé como explicarlo. Hay una energía de lugar sagrado. De verdad, no estoy exagerando".

"Pampito, ¿y qué fue la entrada que dijiste 'no la comí'?", le preguntó Marcia Frisciotti. "La entrada eran unos buñuelos con queso, pero me daba vergüenza comerlos porque recién estaba sentado y yo veía que nadie comía. La única que comía era Mercedes Ninci, que ya fue cien mil veces, pero no me animé", se sinceró el comunicador.