Dady Brieva reapareció en televisión y opinó sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner:

Angie Balbiani, una de las panelistas del ciclo, le comenzó preguntando por la reacción de las personas luego de que él fijó una postura política y Dady fue sincero en dar su respuesta: "La calle es la calle... Hay de todo y no le doy mucha importancia, cuando me faltan el respeto, reacciono como se reacciona en la calle y termina con las alternativas callejeras".

Dady Brieva.png El artista dio su punto de vista tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Foto: captura de pantalla TV/ El Trece.

En un momento de la charla, Pampito (uno de los conductores) le preguntó sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner y subrayó que "de eso no voy a opinar porque vengo a un programa que tiene que ver con espectáculo, no te voy a hablar de política porque no me parece el canal". Sin embargo, sostuvo que para él la expresidenta "está proscripta".