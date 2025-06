Mirtha Legrand opinó sin pelos en la lengua tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner: "Tiene que..."

"La Chiqui" se refirió al tema del momento y no tuvo filtros a la hora de hablar sobre CFK : "Tiene que devolver la plata que robó" . Además, agregó: "No voy a emitir juicio. Si robó, es justo que la condenen. Que horrible la palabra condenen".

Screenshot_1.png Mirtha Legrand opinó sin filtro. Foto: captura de pantalla/ El Trece.

En medio de un encendido debate político en su programa, "La Chiqui" siguió hablando sobre el tema y puso el foco en las protestas que se generaron a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia: “A mí me asusta todo esto. No me gusta ver todo esto. Cortaron la calle, los accesos y lo que pasó en el canal. Esa fue la Cámpora".