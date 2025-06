Mirtha Legrand abrió su corazón y anunció su despedida de la televisión argentina: "Ya he cumplido todo"

“Me emociono, estoy muy emocionada, disculpen. Me emocioné muchísimo, 57 años, parece mentira. Me ha acompañado tanto el público, con tanto cariño y con tanto amor, Me he hecho grande, me he hecho mayor, me he hecho una señora grande al lado de ustedes y me han soportado todo. Así que muchas gracias. Han hecho de mi una mujer muy feliz. 57 años más joven era chicos, qué maravilla”, comentó la Chiqui en su programa del fin de semana, sus lágrimas se desprendieron luego de un video que repasaba su carrera en la televisión.