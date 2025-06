"Nos decepcionamos": el duro descargo de Verónica Ojeda sobre la jueza del caso Diego Maradona

Verónica Ojeda opinó sobre la jueza encargada del juicio de Maradona.

“Yo la admiraba como mujer y como jueza. Me gustaba cómo estaba manejando el caso”, relató Ojeda en referencia a la jueza Makintach, a quien señaló como figura clave del proceso judicial. Sin embargo, todo cambió cuando salieron a la luz los videos del polémico documental grabado a escondidas dentro del juzgado. “Hasta no ver algo concreto no lo iba a creer… pero nos decepcionamos todos”, sentenció, aún sorprendida por el giro inesperado del caso.