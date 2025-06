La lapidaria frase con la que Mirtha Legrand se refirió al escándalo del caso Maradona

En las últimas semanas, se desató un gran escándalo en el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona . Es que salieron imágenes de un documental que se estaba grabando y que tenía como figura principal a la jueza Julieta Makintach que negó utilizar la imagen del exfutbolista para su propio beneficio, aunque desde el entorno de Diego no le creyeron.

Mirtha Legrand invitó a Fernando Burlando a su programa del sábado pasado y fue allí donde se tocó este tema. El letrado aseguró que "esto lo hago con todo el respeto que me merece Diego y la familia... Era excelente (el documental), era muy buen trabajo y cuando uno veía las imágenes se quedaba automáticamente enganchado en lo que pasaba", expresó el abogado.

La conductora de El Trece minutos después, realizó una fuerte opinión al respecto y fue muy tajante en cuanto a las declaraciones: "Somos el hazmerreír del mundo" y fue allí donde Fernando estuvo de acuerdo con sus declaraciones y sostuvo que "no había forma de minimizar las barbaridades que había hecho (la jueza)" en cuanto a las filmaciones que realizó.

Dalma, días atrás, declaró que "Acá no se está planteando si es algo legal o ilegal grabar un documental... Es una jueza que metió personas a grabar y más allá que en un momento se decía que no nombraban a mi papá, me parece que ni eso es cierto porque tiene todo que ver con eso".