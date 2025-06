Mirtha Legrand y una sincera emoción por el acompañamiento del público durante 57 años: "Tanto cariño"

“Disculpen, me emocioné muchísimo”, dijo conmovida apenas inició la transmisión. La sorpresa la tomó por completo y, con la voz quebrada, expresó su gratitud: “57 años... parece mentira. Me ha acompañado el público tanto y con tanto cariño y tanto amor”. El estudio se llenó de aplausos y afecto, en un momento que quedará grabado en la memoria de su audiencia.

mirtha legrand (6).jpg Uno de los primeros programas de Mirtha. Cortesís El Trece

Con su estilo inconfundible, Mirtha reflexionó sobre el paso del tiempo mientras sostenía con firmeza la emoción: “Me he hecho grande, me he hecho mayor, me he hecho una señora grande al lado de ustedes y me han soportado, así que muchas gracias”. Su cercanía con la gente, incluso tras más de medio siglo en pantalla, sigue intacta.