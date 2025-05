Moria Casán destruyó a Mirtha Legrand tras el escándalo con Ricardo Darín y las empanadas

En una reciente entrevista en TN, en la que Moria Casán se encontraba junto a Jorge Marrale, de manera contundente, fiel a su estilo, la One expresó: “ No se puede ir a la mesa de Mirtha Legrand ".

También, el actor que estaba siendo entrevistado junto a Moria sentenció: "Y que además un hater le empiece a decir cosas de la hermana como le dijeron desde el anonimato la verdad me parece un bochorno. En verdad es un ataque y si la comunidad no tiene cuidado vamos a estar en problemas".

Ricardo Darín estuvo presente, junto al elenco de El Eternauta, en la mesa de Mirtha Legrand el pasado sábado 24 de mayo. Foto: Captura de pantalla Youtube Eltrece. Ricardo Darín estuvo presente, junto al elenco de El Eternauta, en la mesa de Mirtha Legrand el pasado sábado 24 de mayo. Foto: Captura de pantalla Youtube Eltrece.

Moria Casán apuntó contra Mirtha Legrand con un filoso comentario

Marrale, que no dudó en defender a su colega Ricardo Darín continuó: "Me parece pésimo que siempre se centralice en los artistas y los actores". Entonces Moria Casán lanzó otro filoso comentario sobre Mirtha Legrand. "En conclusión: no hay que ir a lo de Mirtha Legrand porque Mirtha Legrand te hace pasarla mal. Esa es la única conclusión que saco pero la queremos a Chiquita, todo bien", expuso la actriz.