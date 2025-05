Tras la polémica por las empanadas, un internauta criticó a la hermana de Ricardo Darín y el actor explotó: "Lavate la..."

Sin lugar a dudas, uno de los temas más hablados de esta semana ha sido el del precio de las empanadas. Y es que el pasado sábado 24 de mayo, el elenco de El Eternauta asistió a la mesa de Mirtha Legrand y cuando la diva le consultó a Ricardo Darín sobre su visión sobre el país, el actor expresó: "Fantástico, lo veo muy bien". Luego, dijo seriamente: "Ahora que están sacando los dólares de los colchones… el tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados".

"No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Una docena de empanadas sale 48.000 pesos. Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando", expresó el artista en el programa de Legrand.

Esto fue lo que dijo Ricardo Darín en el programa de Mirtha Legrand

Las declaraciones de Darín tuvieron una gran llegada y en las redes se armó debate acerca de lo que cuesta una docena de empanadas.

En medio de toda esta polémica, el protagonista de El Eternauta ha respondido varias publicaciones en X (anteriormente Twitter) donde lo mencionan. Sin embargo, en las últimas horas, un usuario de aquella red social hizo un comentario totalmente desubicado sobre Alejandra Darín y el actor no dudó en contestarle.

El usuario apodado "El Capitán Morgan" insultó a la hermana del actor. Créditos: captura de pantalla X @gabadev.

"Igual que la corrupta de la hermana debería callarse porque lo que hizo su hermana en la Asociación Argentina De Actores fue una vergüenza", escribió el usuario que se apoda "El Capitán Morgan" en un posteo en el que se abordaba el tema de la polémica de las empanadas.

Ricardo Darín fue contundente al momento de responderle al internauta: "Tenés mucha suerte en que no responda semejante agresión, obviamente amparado por el anonimato. Lávate la boca antes de hablar de mi hermana...cobarde".

El protagonista de El Eternauta le contestó de manera contundente. Créditos: captura de pantalla X @gabadev.

"Pero qué miedo", fue la réplica que obtuvo el actor por parte del usuario de la red social.