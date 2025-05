Lilita Carrió salió a bancar Ricardo Darín por sus dichos sobre las empanadas y apuntó contra “la barbarie del lenguaje”

En plena escalada de la polémica de las empanadas, Elisa “Lilita” Carrió salió a respaldar a Ricardo Darín, quien se volvió el blanco de las críticas del Gobierno nacional. En su cuenta de X, la líder de Coalición Cívica le pidió “perdón” al actor y advirtió sobre el avance de “los impostores y la barbarie del lenguaje”.

“Muchísimos te admiramos y respetamos”, expresó Carrió, antes de plantear que las críticas hacia Darín formaron parte de una maniobra para desviar la atención pública. “Te están usando para tapar la verdad que pronunciaste”, lanzó.

En esa línea, sostuvo que el primer objetivo del Gobierno es evitar que se visibilice la Homilía del Arzobispo García Cuerva, “acerca de la Argentina que se desangra a sí misma”, en referencia a sus dichos en la la Catedral Metropolitana sobre “el terrorismo en las redes” y el pedido de evitar que la lógica del enfrentamiento constante domine el escenario público.

Carrió defendió a Darín. Foto: captura de X @elisacarrio.

En ese marco, Carrió también puso el foco sobre el debate público: “Lamentablemente están ganando la batalla los IMPOSTORES y LA BARBARIE DEL LENGUAJE, por derecha y por izquierda. La República también se desangra”, disparó, luego de una jornada plagada de dardos hacia Darín desde las redes y los medios de comunicación.

La polémica se disparó cuando en la mesa de Mirtha Legrand, cuando Darín cuestionó la situación económica del país refiriéndose al precio de una docena de empanadas. “Una docena de empanadas vale $48.000. No entiendo muy bien. Hay algo que no me termina de cerrar, no comprendo de qué están hablando. Hay mucha gente que la está pasando muy mal”, criticó el reconocido actor.

Inmediatamente se transformó en el foco del Gobierno y sus seguidores libertarios. Tal es así que el propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, salió a responder: “Las empanadas no valen eso, Ricardito”, y chicaneó al señalar que “se quiso hacer el nacional y popular”. Además, remató afirmando que Darín le dio “vergüencita ajena”.