Luis Caputo retrucó a Ricardo Darín: "Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez"

Este domingo, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio una entrevista televisiva en la que cruzó al actor Ricardo Darín tras sus dichos en la mesa de Mirtha Legrand sobre el precio de una docena de empanadas en la Argentina. El representante de la cartera económica manifestó que las declaraciones de Darín le dieron "vergüencita ajena".

En un diálogo con el periodista Luis Majul en el programa La Cornisa, por LN+, el titular del Palacio de Hacienda se refirió a la declaración de quien protagoniza la nueva serie El Eternauta, quien aseguró no entender las medidas económicas para "sacar los dólares debajo del colchón" cuando "¿una docena de empanadas vale $48.000?". Como réplica, Caputo señaló: "Las empanadas no valen eso, Ricardito. Se quiso hacer el nacional y popular".

Ricardo Darín apuntó contra la administración libertaria por su gestión económico.

"Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes", disparó Luis Caputo en la entrevista.

Asimismo, agregó: "Todo bien si el puede comprar empanadas en lugares más exclusivos. Pero las empanadas no valen eso, Ricardito. Es como que mañana vayas a Porsche y les digas a Mirtha 'los autos salen US$200.000?'", y concluyó: "Quedate tranquilo Ricardo que la gente come empanadas ricas por $16.000. Yo me alegro de que él se pueda comer las empanadas más caras. Pero decir que las empanadas valen eso, no".

En un tramo de la entrevista, el ministro de Economía habló de un tipo de cambio que se acercará más a la banda inferior (los 1000 pesos) en el futuro cercano y descartó que haya "cimbronazos". A su vez, aseguró que la libre disposición de los "dólares debajo del colchón" permitirán además alcanzar un esquema de "dolarización endógena".

"La economía necesita combustible para seguir creciendo. Y el nivel de combustible está dado por la cantidad de dinero en el mercado, que hoy es bajo. Es menos de la mitad que en condiciones normales. La cantidad de pesos, si se quiere sostener el nivel de crecimiento, es poco. Entonces hay dos posibilidades: remonetizar en pesos o en dólares. El hecho de que la gente use sus dólares va a facilitar la remonetización en dólares, lo que a su vez puede llevar a la dolarización endógena. el valor relativo de los pesos sería menor que el del dólar", manifestó el titular de la cartera económica.

La respuesta de Luis Caputo a los dichos de Ricardo Darín sobre el plan económico del Gobierno.

Hacia el final de la conversación, se refirió al desplante del Presidente al jefe de Gobierno, Jorge Macri, tras la decisión del primero de no saludarlo, gesto que repitió con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, durante la ceremonia en la Catedral por el 25 de mayo: "Es la personalidad del Presidente. Hay que tener convicción como él la tiene. Si no, lo que él hizo ya lo habría hecho alguien más. La mayor certeza que podes tener es la convicción del presidente y cómo nos movemos los ministros. Patricia terminó con los piquetes, Federico desregula. Eso se va a materializar en el voto", subrayó.

Finalmente, añadió: "El presidente es brutalmente honesto. Creo que eso la gente lo valora. A la gente le gusta. Es una persona normal que llegó a ser presidente, lo que genera enorme cercanía. Hay mucha gente que se cansó de los modales político. Prefieren mucho más una persona que no se esperaba nadie y que lo ven y se sienten más representados. Es más natural lo que hace el Presidente. A algunos no les gustará. A mi me encanta".