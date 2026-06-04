Luis Caputo anunció la aprobación de dos nuevos proyectos al RIGI por más de US$1.500 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó a través de sus redes sociales que el Comité del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI) aprobó dos nuevos proyectos por más de US$1.500 millones.

"El gasoducto San Matías por una inversión total de US$1.300 millones para transportar 27MMm3/d de gas natural desde Neuquén al golfo San Matias en Río Negro. Este gasoducto está 100% dedicado a la exportación de GNL del proyecto de SESA, que ya había ingresado al RIGI el año pasado, y habilitará exportaciones de US$2.500 millones por año", expresó el titular del Palacio de Hacienda.

"El otro proyecto es la segunda etapa del proyecto de litio Sal de Oro en Salta y Catamarca. Este proyecto lo lleva adelante la compañía coreana Posco e implica una inversión total de US$208 millones para producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, lo que equivale a exportaciones de más de US$300 millones por año", agregó Caputo.