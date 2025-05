Yanina Latorre se reveló contra Mirtha Legrand y aseguró que no volverá a su programa: "Fue un espanto"

Yanina Latorre no se guardó nada y sacudió el mundo del espectáculo con una declaración tajante: no volverá a sentarse en la emblemática mesa de Mirtha Legrand . La panelista y conductora lanzó esta bomba en su programa Sálvese quien pueda y dejó en claro que la decisión no tiene vuelta atrás.

Para Yanina Latorre , ese fue el punto final y tomó la decisión incluso si eso significa incomodar a su íntima amiga, Marcela Tinayre. “Yo tampoco voy más. Coincido con Moria. No voy a volver aunque me odie Marcela”, dijo con firmeza, tras repasar un fragmento de una entrevista a Moria Casán.

A pesar del revuelo, la madre de Lola Latorre se mostró serena y convencida. Lejos de entrar en guerra con la familia Legrand-Tinayre, dejó entrever que su vínculo con Marcela está por encima de los enojos pasajeros. Sin embargo, dejó claro que no está dispuesta a exponerse de nuevo en un formato que ya no siente seguro ni empático: “Fue muy feo. No me sentí cuidada”.