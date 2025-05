Yanina Latorre dio a conocer los escandalosos detalles de la audiencia de divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi están protagonizando un nuevo capítulo en esta novela que parece no tener final. Es que ambos se volvieron a ver la cara después de mucho tiempo y lo hicieron en los tribunales italianos para una nueva audiencia en lo que respecta al divorcio.

Yanina Latorre, panelista de LAM y conductora de "Sálvese Quien Pueda" (América) reveló fuertes detalles de lo que sucedió en esta nueva y tensa reunión: "Acaba de terminar la audiencia, están saliendo Mauriño y Wandu", comenzó escribiendo Latorre en su cuenta de Instagram.

Luego, agregó: "Wanda y Mauro se mataron... Escándalo, puteadas y gritos", comentó Yanina respecto a la información que le iba llegando desde Italia. La panelista también dejó en claro que Mauro Icardi va por todo en lo que respecta a la lucha judicial con la madre de sus hijas.

Los detalles de la audiencia entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Foto: Instagram/ @yanilatorre.

En el programa "Mujeres Argentinas", Gustavo Méndez había comentado que, de acreditarse el adulterio de Wanda, la empresaria debía mantener a Mauro Icardi hasta que él vuelva a casarse. Esto, según la propia Yanina Latorre, no ocurrió y subrayó que "no se discute adulterio".

Mauro Icardi va por todo en la lucha judicial contra Wanda Nara. Foto: Instagram/ @yanilatorre.

La conductora de América dejó en claro además que "él pidió todo, no cede y no negocia", también Latorre contó que Mauro Icardi quiere vivir con sus dos hijas y con Eugenia China Suárez. Lo cierto es que este escándalo parece por el momento no tener un final y la lucha judicial sigue su curso.