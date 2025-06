Mercedes Ninci criticó fuertemente a Cristina Fernández de Kirchner por sus salidas al balcón: "Pónganle un..."

El tema de Fernández de Kirchner fue el foco principal en el programa de "La Chiqui" y ella comenzó dejando una contundente opinión al respecto: "No voy a emitir juicio. Si robó, es justo que la condenen. Que horrible la palabra condenen. También, comentó: "A mí me asusta todo esto. No me gusta ver todo esto. Cortaron la calle, los accesos y lo que pasó en el canal. Esa fue la Cámpora".