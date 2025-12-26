El show de Pity Álvarez en el Kempes derivó en denuncias contra funcionarios y las productoras del show

El esperado regreso de Pity Álvarez a los escenarios no solo tuvo impacto musical. El recital que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados brindó el sábado pasado ante unas 35 mil personas en el estadio Kempes de Córdoba derivó en una serie de denuncias judiciales que involucran a funcionarios provinciales y a productoras responsables de la organización del evento.

El fiscal general Sandro Abraldes, a cargo de la acusación pública en la causa por la que el músico debe ser juzgado por un homicidio ocurrido en 2018, presentó denuncias contra Agustín Calleri, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, y contra productoras vinculadas al show, entre ellas En Vivo Producciones SA y Pop Art Music.

Cristian Álvarez Congiu, conocido en el mundo artístico como Pity Álvarez , enfrenta un juicio por el homicidio de Cristian Díaz , cometido en el barrio Samoré, en Villa Lugano, además de otras imputaciones relacionadas con el uso de armas y privación ilegítima de la libertad .

El juicio, sin embargo, se encuentra suspendido debido a que el artista fue declarado provisoriamente inimputable a raíz de su estado psiquiátrico y psicológico , aunque continúa bajo evaluaciones periódicas de una junta médica.

Por ese motivo, su salida de Buenos Aires y el permiso para presentarse en Córdoba fueron autorizados apenas 72 horas antes del recital, luego de reiteradas ausencias del músico a controles médicos del Cuerpo Médico Forense .

La orden judicial que no se cumplió

Según consta en las denuncias, el viernes previo al show, Abraldes notificó formalmente a Calleri para que garantizara el ingreso al estadio de cuatro efectivos de la División Operaciones Técnicas Especiales de la Policía Federal Argentina, quienes debían realizar tareas específicas durante el evento. Según señalaron fuentes judiciales, el pedido no fue cumplido.

El mismo sábado por la tarde, la fiscalía recibió un archivo de Word sin firma que indicaba que la responsabilidad del control de ingreso recaía sobre En Vivo Producciones SA. En ese contexto, los efectivos federales tuvieron serias dificultades para acceder al estadio, y solo lograron hacerlo tras gestiones telefónicas de último momento entre la productora y funcionarios judiciales.

Sospechas de filtración y obstaculización

La situación se agravó cuando el fiscal denunció que Calleri habría tomado conocimiento del operativo policial y, presuntamente, alertado a personas cercanas al entorno del músico. De acuerdo con Abraldes, esa información solo era conocida por la fiscalía y las autoridades policiales, lo que despertó sospechas de un posible incumplimiento de la Ley de Ética Pública.

En paralelo, el fiscal también denunció a la productora Pop Art Music por presuntamente obstaculizar el trabajo de la Policía Federal dentro del estadio, limitando la obtención de imágenes del músico pese a que los efectivos contaban con una orden judicial vigente.

El regreso de Pity Álvarez, celebrado por miles de fanáticos, terminó envuelto en un conflicto judicial de alto voltaje. Mientras el músico continúa bajo evaluación médica y con su juicio suspendido, las denuncias abren ahora un nuevo frente que pone bajo la lupa a funcionarios y empresarios vinculados a uno de los shows más esperados del año en Córdoba.