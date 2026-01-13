Folk y poesía: Devendra Banhart desembarca por primera vez en Mendoza

El artista ofrecerá su primer show en Mendoza en el mes de febrero. Una propuesta que trasciende la canción y sumerge al público en su universo musical.

Un nuevo show internacional llega a Mendoza con la visita de Devendra Banhart, una de las figuras más influyentes del folk alternativo de las últimas dos décadas. El músico, cantautor y artista visual estadounidense-venezolano desembarca por primera vez en la provincia con una propuesta artística que promete una experiencia íntima y sensorial.

La cita será el miércoles 11 de febrero a las 20.30 horas en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad).

Devendra Banhart 2 El artista se presentará el 11 de febrero en el Teatro Independencia. Gentileza Prensa. Las entradas ya están a la venta y se consiguen a través de la página FlashPass. Los precios de los tickets varían según la ubicación elegida. La Platea Baja Ultra VIP tiene un costo de $100.000 por asiento, mientras que la Platea Baja VIP se ofrece a $85.000. La Platea Baja general cuesta $75.000, el mismo valor que los palcos bajos. Por su parte, la Platea Alta y los palcos altos tienen un precio de $60.000, la Platea Tertulia se consigue por $50.000 y el sector Paraíso es la opción más accesible, con entradas a $40.000 por asiento.

Reconocido por una obra ecléctica que combina folk, psicodelia y experimentación sonora, Banhart construyó un universo musical atravesado por la poesía, la introspección y una sensibilidad singular. Su estilo, alejado de las fórmulas convencionales, lo posicionó como un referente clave dentro de la escena alternativa contemporánea.

Escuchá Baby de Devendra Banhart Baby - Devendra Banhart A lo largo de su carrera, el artista colaboró con nombres fundamentales de la música internacional como Caetano Veloso, Beck, Anohni y Yoko Ono, ampliando los límites de su propuesta y consolidando su identidad artística. Ese recorrido le valió el reconocimiento sostenido de la crítica y de sus pares, que lo destacan como una voz influyente de su generación.