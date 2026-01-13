Folk y poesía: Devendra Banhart desembarca por primera vez en Mendoza
El artista ofrecerá su primer show en Mendoza en el mes de febrero. Una propuesta que trasciende la canción y sumerge al público en su universo musical.
Un nuevo show internacional llega a Mendoza con la visita de Devendra Banhart, una de las figuras más influyentes del folk alternativo de las últimas dos décadas. El músico, cantautor y artista visual estadounidense-venezolano desembarca por primera vez en la provincia con una propuesta artística que promete una experiencia íntima y sensorial.
La cita será el miércoles 11 de febrero a las 20.30 horas en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad).
Las entradas ya están a la venta y se consiguen a través de la página FlashPass. Los precios de los tickets varían según la ubicación elegida. La Platea Baja Ultra VIP tiene un costo de $100.000 por asiento, mientras que la Platea Baja VIP se ofrece a $85.000. La Platea Baja general cuesta $75.000, el mismo valor que los palcos bajos. Por su parte, la Platea Alta y los palcos altos tienen un precio de $60.000, la Platea Tertulia se consigue por $50.000 y el sector Paraíso es la opción más accesible, con entradas a $40.000 por asiento.
Reconocido por una obra ecléctica que combina folk, psicodelia y experimentación sonora, Banhart construyó un universo musical atravesado por la poesía, la introspección y una sensibilidad singular. Su estilo, alejado de las fórmulas convencionales, lo posicionó como un referente clave dentro de la escena alternativa contemporánea.
Escuchá Baby de Devendra Banhart
A lo largo de su carrera, el artista colaboró con nombres fundamentales de la música internacional como Caetano Veloso, Beck, Anohni y Yoko Ono, ampliando los límites de su propuesta y consolidando su identidad artística. Ese recorrido le valió el reconocimiento sostenido de la crítica y de sus pares, que lo destacan como una voz influyente de su generación.
Dentro de su repertorio, canciones como Mi Negrita se convirtieron en piezas emblemáticas, reflejando con claridad la calidez, la intimidad y el tono confesional que caracterizan su obra. Cada composición funciona como una invitación a habitar un clima sonoro donde la emoción y la experimentación conviven de manera orgánica.