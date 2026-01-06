Cuánto salen las entradas para ver a Tan Biónica en Mendoza y dónde comprarlas

La banda se presentará en el Teatro Griego Frank Romero Day el próximo sábado 18 de abril. Toda la información sobre las entradas, en la nota.

Tan Biónica confirmó su regreso a Mendoza con un show que ya genera una enorme expectativa entre sus seguidores. La banda se presentará el sábado 18 de abril en el Teatro Griego Frank Romero Day, en lo que será su única fecha en la región, perfilándose como uno de los eventos musicales más destacados del año.

El recital comenzará a las 22 horas, con apertura de puertas prevista para las 18, lo que permitirá al público ingresar con anticipación y vivir la previa en uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia.

tan bionica La última vez que se presentó la agrupación en la provincia fue en marzo de 2024. Archivo MDZ. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la página Feverup.com y pueden adquirirse en seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard. Los valores varían según la ubicación: la platea general cuesta $60.000; el campo general $100.000; y la platea VIP $120.000.

Precios Tan Biónica Mendoza Los precios de las entradas, según cada ubicación. Captura de pantalla Feverup.com El show se da en el marco de la presentación de El Regreso, el nuevo álbum de la banda, que marca una etapa de renovación sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno generacional. El material fue recibido con entusiasmo y reafirma el vínculo emocional con su público.

Durante el concierto, Tan Biónica recorrerá los grandes clásicos que se transformaron en himnos, combinados con las canciones del nuevo trabajo discográfico, que sonarán por primera vez en vivo en Mendoza. La puesta en escena promete un despliegue visual y una experiencia cargada de emoción colectiva.