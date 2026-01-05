Se confirmó fecha y venta de entradas para ver a Tan Biónica en Mendoza: cuándo salen y cuándo es el recital
La aclamada banda aterrizará en suelo mendocino para desplegar lo mejor de su carrera y el éxito de su nuevo álbum: los detalles.
La expectativa finalmente terminó. Luego de que el domingo comenzaran a circular rumores que paralizaron a la comunidad fanática en las redes sociales, este lunes se confirmó lo que miles de mendocinos esperaban: Tan Biónica llega a Mendoza.
La agrupación, que se encuentra atravesando su gira de despedida "La Última Noche Mágica", eligió uno de los escenarios más imponentes del país para su reencuentro con el público cuyano.
La cita será el próximo sábado 18 de abril en el Teatro Griego Frank Romero Day. El recinto, conocido mundialmente por ser la sede de la Fiesta Nacional de la Vendimia, recibirá por primera vez la puesta en escena de estadio que la banda ha llevado por Buenos Aires, Madrid y Montevideo, prometiendo una acústica y un entorno visual inigualable entre los cerros.
Entradas: precios y modalidad de venta
Con el anuncio oficial, se disparó la "previa" digital. La organización confirmó que los tickets estarán disponibles a partir de este martes 6 de enero a las 12:00 hs. La venta se realizará de manera exclusiva a través de la plataforma feverup.com.
Si bien los precios finales se conocerán al momento de la apertura de la ticketera, se espera una estructura similar a sus shows anteriores en el interior del país, con diferentes sectores que van desde el campo hasta las gradas superiores del teatro griego. Se recomienda a los usuarios estar logueados con antelación en el sitio, dada la velocidad con la que se agotaron las fechas en Córdoba y Mar del Plata el año pasado.
Un regreso que desafía el tiempo
El fenómeno de Tan Biónica parece no tener techo desde aquel sorpresivo anuncio en el Lollapalooza 2023. Lo que comenzó como un "último show" se transformó en una gira histórica que ha servido de bálsamo para Chano, quien atraviesa un presente de estabilidad y plenitud artística junto a su hermano Bambi, Diega y Pano.