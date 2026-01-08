Fernando Carrillo destrozó a Catherine Fulop por festejar la detención de Nicolás Maduro
El actor no tuvo filtros a la hora de referirse a su colega y generó una enorme polémica.
Fernando Carrillo fue noticia en los últimos días luego de la polémica entrevista que tuvo en el programa de Moria Casán. Allí el actor defendió a Nicolás Maduro y en las últimas horas arremetió contra Catherine Fulop, quien tiene ideas opuestas.
Todo ocurrió cuando se encontraba dando una nota en Radio La Red y el conductor del programa le consultó por los dichos de Catherine, con quien además mantuvo una relación amorosa años atrás. La artista sostuvo que "dame una Venezuela libre y el petróleo se los regalo".
Te Podría Interesar
"Catherine siempre ha sido muy linda, muy buena actriz, una muy buena madre, pero reconocida por ella misma y por su esposo Osvaldo Sabatini, es muy bruta a la hora de declarar", expresó. Por supuesto que estas declaraciones generaron escándalo y se volvieron virales al instante.
Fernando Carrillo destrozó a Catherine Fulop
Fernando Carrillo dejó en claro que Catherine Fulop dice "estupideces" y que a sus dichos "hay que tomarlo como de quien viene... Una mujer muy linda, muy buena madre, pero que no opine estupideces porque no vamos a regalar el petróleo aquí".
Catherine, en una entrevista que brindó en La Nación+, subrayó que la detención de Nicolás Maduro "es un primer paso hacia la libertad, no es un horror lo que ha pasado". Por el momento, la actriz no le ha contestado a su expareja.