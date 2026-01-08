Fernando Carrillo destrozó a Catherine Fulop por festejar la detención de Nicolás Maduro

El actor no tuvo filtros a la hora de referirse a su colega y generó una enorme polémica.

Fernando Carrillo fue noticia en los últimos días luego de la polémica entrevista que tuvo en el programa de Moria Casán. Allí el actor defendió a Nicolás Maduro y en las últimas horas arremetió contra Catherine Fulop, quien tiene ideas opuestas.

Todo ocurrió cuando se encontraba dando una nota en Radio La Red y el conductor del programa le consultó por los dichos de Catherine, con quien además mantuvo una relación amorosa años atrás. La artista sostuvo que "dame una Venezuela libre y el petróleo se los regalo".

"Catherine siempre ha sido muy linda, muy buena actriz, una muy buena madre, pero reconocida por ella misma y por su esposo Osvaldo Sabatini, es muy bruta a la hora de declarar", expresó. Por supuesto que estas declaraciones generaron escándalo y se volvieron virales al instante.

Fernando Carrillo dejó en claro que Catherine Fulop dice "estupideces" y que a sus dichos "hay que tomarlo como de quien viene... Una mujer muy linda, muy buena madre, pero que no opine estupideces porque no vamos a regalar el petróleo aquí".