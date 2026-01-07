¡Qué tenso! Cinthia Fernández explotó contra Fernando Carrillo en vivo y el cruce fue feroz: "Me parecés un asco y sos un..."

El actor y la panelista discutieron en vivo en La mañana con Moria cuando se hablaba sobre lo que ocurrió en Venezuela recientemente.

Un fuerte cruce en vivo sacudió el aire de La mañana con Moria cuando Cinthia Fernández reaccionó con dureza ante las declaraciones de Fernando Carrillo. El actor venezolano defendió al chavismo y relativizó denuncias gravísimas sobre violaciones a los derechos humanos en su país, lo que desató una inmediata respuesta de la panelista.

El clima se tensó cuando Carrillo tomó la palabra para explicar su posición política y denunciar lo que, según él, fue una persecución mediática a lo largo de su carrera.

Fernando Carrillo y Moria Casán en La mañana con Moria El actor dio su opinión sobre lo que ocurrió hace pocos días en Venezuela. Captura de pantalla Youtube Eltrece. "Por mi postura política desde hace 20 años me han sancionado en todos los canales de televisión a los que le hice ganar cientos de millones de dólares, nada más por ejercer mi opinión. Eso sí es una dictadura comunicacional. Pero disculpen de verdad que me están entrando muchas llamadas porque hoy, día de Reyes, es mi cumpleaños", expresó el actor.

La explicación no convenció a Fernández, que no dudó en responderle con ironía y enojo. "Los reyes magos no te trajeron empatía, no te trajeron respeto por todas estas personas, por todo tu pueblo", lanzó la mediática sin filtro.

Fernando Carrillo, Moria Casán y Cinthia Fernández en La mañana con Moria La panelista fue contra el artista. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Carrillo, visiblemente molesto por las interrupciones, volvió a tomar la palabra y cuestionó el desarrollo del intercambio: "Así no puedo porque me están interrumpiendo constantemente. Pero no sabes debatir, me están interrumpiendo constantemente, no me dejan desarrollar las ideas. A ti no te enseñaron a respetar a una persona que pienses diferente a ti".