¡Qué tenso! Cinthia Fernández explotó contra Fernando Carrillo en vivo y el cruce fue feroz: "Me parecés un asco y sos un..."
El actor y la panelista discutieron en vivo en La mañana con Moria cuando se hablaba sobre lo que ocurrió en Venezuela recientemente.
Un fuerte cruce en vivo sacudió el aire de La mañana con Moria cuando Cinthia Fernández reaccionó con dureza ante las declaraciones de Fernando Carrillo. El actor venezolano defendió al chavismo y relativizó denuncias gravísimas sobre violaciones a los derechos humanos en su país, lo que desató una inmediata respuesta de la panelista.
El clima se tensó cuando Carrillo tomó la palabra para explicar su posición política y denunciar lo que, según él, fue una persecución mediática a lo largo de su carrera.
"Por mi postura política desde hace 20 años me han sancionado en todos los canales de televisión a los que le hice ganar cientos de millones de dólares, nada más por ejercer mi opinión. Eso sí es una dictadura comunicacional. Pero disculpen de verdad que me están entrando muchas llamadas porque hoy, día de Reyes, es mi cumpleaños", expresó el actor.
La explicación no convenció a Fernández, que no dudó en responderle con ironía y enojo. "Los reyes magos no te trajeron empatía, no te trajeron respeto por todas estas personas, por todo tu pueblo", lanzó la mediática sin filtro.
Carrillo, visiblemente molesto por las interrupciones, volvió a tomar la palabra y cuestionó el desarrollo del intercambio: "Así no puedo porque me están interrumpiendo constantemente. Pero no sabes debatir, me están interrumpiendo constantemente, no me dejan desarrollar las ideas. A ti no te enseñaron a respetar a una persona que pienses diferente a ti".
Lejos de calmarse, el artista profundizó su discurso político y redobló la apuesta con una declaración que volvió a encender la polémica: "Ustedes, en su gobierno, le besan las nalgas a Donald Trump y nosotros estamos en contra de Donald Trump. Ustedes creen que los zurdos somos unos zurdos de mierda, como me han dicho varias veces, desde Argentina".
Así fue el tenso y fuerte cruce entre Cinthia Fernández y Fernando Carrillo en La mañana con Moria
El intercambio subió aún más de tono cuando Fernández pasó al ataque directo y apuntó contra el historial personal del actor. "A mí me parecés un asco y sos un acosador, tenés una condena del año 2015, sin contar todas las chicas del Bailando que acosó y que se quejaron de él", disparó la panelista, sin vueltas.
Fernando Carrillo no retrocedió y cerró su intervención con un mensaje dirigido a sus compatriotas, defendiendo el futuro del chavismo en Venezuela. "A todos mis compatriotas les digo que es hora de volver a Venezuela para que saquemos este país adelante y vamos a hacer una potencia mundial próximamente. Y cuando haya unas elecciones abiertas va a arrasar el chavismo, porque ahora mucha gente sabe que la culpa de todo esto es de las personas que han pedido invasión y bombardeo", sostuvo el artista.
El cierre llegó con una respuesta tajante de Cinthia Fernández, que volvió a poner el foco en las denuncias por violaciones a los derechos humanos. "Te lo digo para que lo agendes, por las dudas. Te lo estoy diciendo exactamente, hay en Venezuela 36.800 personas torturadas. ¿Eso es un espejismo, eso es algo de una sensación, es una imaginación?", concluyó la panelista.