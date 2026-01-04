Catherine Fulop habló tras la captura de Nicolás Maduro: "Primer paso para la libertad"

La artista decidió hablar en televisión tras lo ocurrido en Venezuela y no ocultó su alegría.

Catherine Fulop fue una de las primeras artistas en expresarse luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. La madre de Oriana Sabatini no dudó en expresarse en redes sociales y luego lo hizo a través de una entrevista con el canal La Nación+.

En el inicio de la charla, Catherine confesó que la noticia la tomó por sorpresa, ya que todo había ocurrido en plena madrugada: "Empiezo a ver mensajes de una amiga que me dijo que capturaron a Nicolás Maduro y ahí empecé a ver las noticias, empecé a llamar a mi familia".

"Es una emoción muy grande porque es un primer paso hacia la libertad, no es un horror lo que ha pasado", expresó. También dejó en claro que Estados Unidos "es un país que nos está ayudando a recuperar nuestro país".

Respecto a los próximos pasos que podrían darse, Catherine Fulop sostuvo que espera que "empiece a caer toda la cúpula del régimen Chavista y Madurista. Esto ha sido una lucha de 26 años y ha sido ruda, hemos perdido derechos como poder viajar a nuestro país, hemos sido cancelados y la verdad es que estoy feliz".