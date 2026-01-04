Video: Caracas amaneció con filas en supermercados y estaciones de servicio ante el temor de desabastecimiento
La capital venezolana mostró colas en estaciones y comercios en un clima de incertidumbre y versiones cruzadas luego de los anuncios desde Washington.
Caracas vivió una mañana marcada por la ansiedad social. Largas filas se formaron en estaciones de servicio y supermercados luego de una jornada de alta tensión política tras la detención de Nicolás Maduro. Vecinos buscaron combustible y alimentos ante el temor a restricciones y desplazamientos, mientras Delcy Rodríguez sería quien ocupe la presidencia del país.
La capital de Venezuela despertó con escenas poco habituales incluso para su historial reciente de crisis. Desde la madrugada, cientos de personas se concentraron en estaciones de servicio y comercios de cercanía para asegurarse combustible y provisiones básicas. El foco de la jornada estuvo en Caracas, donde el movimiento se explicó por el temor a interrupciones en el suministro y a eventuales traslados hacia zonas aledañas.
Las colas de gente se extendieron por varias cuadras en distintos puntos de la ciudad. Las escenas contrastaron con otros registros del mismo día que mostraron calles semivacías, con menor circulación vehicular y un clima de cautela.
Los videos de las filas en supermercados y estaciones de servicio
Este abastecimiento preventivo no se limitó al combustible. En góndolas, los faltantes aparecieron en harina, arroz, enlatados y fórmulas infantiles, de acuerdo con testimonios recogidos en comercios de proximidad. Comerciantes indicaron que el ritmo de ventas se aceleró durante la mañana, aunque aclararon que no hubo comunicación oficial sobre cierres o racionamientos.
La tensión social se dio en paralelo a anuncios y declaraciones realizadas desde Estados Unidos después de que Donald Trump afirmara que su país gobernará Venezuela hasta que exista “una transición ordenada” y aseguró que habrá presencia de miembros del ejército estadounidense en el territorio. “Vamos a dirigirlo adecuadamente y a cuidar al pueblo”, sostuvo.