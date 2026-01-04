El Tribunal Supremo ordenó que Delcy Rodríguez ocupe la presidencia de Venezuela de forma interina

La actual vicepresidenta de Venezuela , Delcy Rodríguez , debe asumir la presidencia ante la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro , de acuerdo con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la nación sudamericana.

A través de un mensaje en cadena nacional, emitido este sábado, el organismo indicó que Rodríguez tiene que ocupar el puesto de forma temporal y cautelar de forma inmediata.

El organismo basó su petición por la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro, quien fue detenido esta mañana durante un operativo que llevaron a cabo fuerzas militares de Estados Unidos en Caracas, y ya está alojado en una prisión federal de Brooklyn, donde deberá comparecer por distintos delitos vinculados al narcotráfico.

Apenas se conoció la noticia, Rodríguez pidió una “prueba de vida” de Maduro, ya que se desconocía su paradero luego de la incursión armada.

En consecuencia, la dirigente chavista -de 56 años- se perfila para conducir la transición anunciada por Donald Trump, pese a que en un principio había criticado públicamente el accionar del gobierno estadounidense.

Rodríguez es la segunda al mando del gobierno desde junio de 2018, cuando reemplazó a Tareck el Aissami. Además, desde agosto de 2024 es ministra de Hidrocarburos, lo que la convirtió en una figura clave dentro del Ejecutivo.

Anteriormente, se había desempeñado como titular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; ministra de Comunicación e Información; canciller y también como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, establecida en 2017 al margen del Parlamento formado entonces por una mayoría opositora.

Su primer cargo fue como ministra del Despacho de la Presidencia en 2006, bajo el mandato del fallecido mandatario Hugo Chávez, entre 1999 y 2013.