En medio de la interna familiar entre Gabriela y Osvaldo Sabatini, Catherine Fulop lanzó una frase clave: "Siento que hay..."

La actriz dio una nota para Infama y fue consultada por el conflicto familiar que hay entre la extenista y el empresario y dejó una frase que llamó la atención.

Catherine Fulop habló en Infama sobre la situación que se vive en la familia Sabatini.

El distanciamiento entre Gabriela Sabatini y su hermano Osvaldo volvió a quedar en el centro de la escena mediática y suma nuevos capítulos que alimentan el misterio alrededor del conflicto familiar.

Este domingo en Infama, compartieron la nota que le hicieron en la calle a Gabriela, en la cual no quiso hacer ninguna declaración sobre la situación que vive con su hermano, Osvaldo Sabatini.

Ova y Gabriela Sabatini.jpg Osvaldo y Gabriela Sabatini viven días complicados. Tras esa situación, quien sí habló fue Catherine Fulop. La actriz fue abordada por un movilero del programa y, aunque intentó ser cauta, dejó entrever el impacto emocional que atraviesa su pareja a raíz de este conflicto familiar que aún permanece sin resolución pública.

"Siento que hay una parte de la historia que nadie tiene, ni nosotros", fue la fuerte frase que lanzó la artista respecto al tema. Luego, la modelo dejó en claro: "Igual, yo prefiero no hablar, porque Ova cada vez que sale algo de esto se pone muy triste".

Esto fue lo que dijo Catherine Fulop en Infama sobre el conflicto familiar entre Gabriela Sabatini y Osvaldo Sabatini Catherine Fulop Habló Sobre El Conflicto Familiar Entre Gabriela Y Osvaldo Sabatini "Él está muy triste. Él fue una persona y es un hombre que ha cuidado a las mujeres de la familia siempre, toda la vida", explicó Fulop. Y añadió: "Yo me imagino que él lo ha tenido que trabajar, sus hijas lo han tenido que ayudar a levantarse y él tiene una vida muy bella".