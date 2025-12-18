Conflicto en la familia Sabatini: la drástica decisión que tomó Gabriela con Osvaldo, su hermano

Tras las declaraciones públicas de Osvaldo Sabatini sobre su vida familiar, una decisión de Gabriela volvió a dejar al descubierto la distancia y el conflicto dentro de la familia.

Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini fueron invitados al programa La divina noche de Dante, conducido por Dante Gebel, donde se mostraron abiertos al repasar distintos episodios de su historia familiar y personal. En ese contexto, Ova hizo mención a pérdidas que marcaron profundamente a la familia, como la muerte de sus padres, un pasaje emotivo que reavivó versiones sobre tensiones internas que arrastrarían desde hace años.

A partir de esos dichos, comenzaron a circular fuertes trascendidos sobre el vínculo entre los hermanos Sabatini. Según se comentó en el ambiente, Gabriela Sabatini habría optado por tomar distancia del núcleo familiar y cortar la comunicación. La única excepción sería su sobrina Oriana, con quien mantendría algún tipo de contacto, aunque sin confirmación oficial.

Osvaldo Sabatini en La divina noche de Dante Catherina Fulop y Osvaldo Sabatini estuvieron presentes el pasado sábado 13 de diciembre en La divina noche de Dante. Captura de pantalla Youtube Eltrece. El tema fue abordado también en A la tarde, donde aseguraron que las diferencias entre los hermanos no serían recientes. De acuerdo a lo expuesto, los conflictos tendrían raíces profundas y estarían vinculados tanto a cuestiones patrimoniales tras el fallecimiento de su madre, Betty, como a desacuerdos por la administración de bienes y la falta de consenso en decisiones familiares.

Además, se sumaron versiones sobre reproches cruzados relacionados con el acompañamiento durante la enfermedad de la madre. En el ciclo de canal América, señalaron que desde el entorno de Fulop y Sabatini se habría cuestionado la escasa presencia de Gabriela en ese período, más allá del apoyo económico brindado. Tras la muerte de Betty, esas diferencias lejos de apaciguarse se habrían profundizado.