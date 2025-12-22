Presenta:

"Amor incondicional": "La Turca" celebró su cumpleaños con un posteo muy especial

Ana Laura Nicoletti cumple años este lunes y, en los primeros minutos del día, compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

Ana Laura Nicoletti, alias La Turca, es una conocida actriz.

Captura de pantalla Instagram Turca_queen.

Este lunes 22 de diciembre, Ana Laura Nicoletti, conocida popularmente como " La Turca", celebra un nuevo cumpleaños y lo hace rodeada de afecto y mensajes de cariño. La actriz atraviesa una etapa especial de su vida y eligió compartir este momento con sus seguidores a través de las redes sociales.

Desde las primeras horas del día, amigos, familiares y colegas le dedicaron saludos públicos, destacando su calidez y trayectoria. Las muestras de cariño no tardaron en multiplicarse, reflejando el vínculo cercano que mantiene con su entorno personal y profesional.

La artista cumple años este lunes.

Por su parte, la artista decidió marcar la fecha con un posteo en su cuenta de Instagram (@Turca_queen), donde se mostró relajada y sonriente. En la imagen que acompañó la publicación se la puede ver brindando y celebrando junto a un pastel de cumpleaños.

"En mi cumpleaños me encuentro plena, feliz y entera. Con salud, proyectos que me entusiasman y el amor incondicional de mi núcleo familiar. Abrazo con gratitud lo vivido y miro hacia adelante con calma, ilusión y confianza", escribió "La Turca", dejando en claro el buen momento personal que atraviesa.

El posteo que compartió "La Turca" en Instagram por su cumpleaños.

La publicación superó los 300 me gusta y recibió numerosos comentarios afectuosos. Entre ellos, se destacó el saludo del productor de espectáculos mendocino Gabriel Canci, quien le dedicó un mensaje especial: "Muy feliz cumple, reina hermosa".

