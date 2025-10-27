Tan Biónica y el regreso más esperado tras 10 años: todo lo que hay que saber del anuncio que explotó en redes

Se acabaron los años de tocar solo por la nostalgia. La banda más emblemática del pop-rock argentino de las últimas dos décadas, Tan Biónica , anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio, titulado sugestivamente: "El Regreso " .

El nuevo material, que estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 4 de noviembre , marca oficialmente el fin de un silencio discográfico que se extendió por una década, desde la publicación de Hola mundo en 2015. Lo que comenzó como un reencuentro emotivo en el Lollapalooza 2023, buscando una "última noche mágica", hoy se consolida como el inicio de una nueva era.

"El Regreso" promete ser un hito no solo por lo que representa, sino por su contenido. Con diez canciones inéditas y un repertorio totalmente nuevo que buscará transformar la euforia de la gira en futuro musical.

También contará con colaboraciones de Lujo, el álbum cuenta con participaciones de artistas de primer nivel, incluyendo a Nicki Nicole, el ícono Andrés Calamaro y Airbag.

Además, como un guiño a sus seguidores de siempre, el álbum tendrá una edición especial en vinilo que se estrena este lunes 27 de octubre (coincidiendo con el día de este anuncio), disponible en la web oficial de la banda.

Una sesión de terapia

Para confirmar la vuelta al estudio, Tan Biónica ideó un video que se viralizó instantáneamente en redes sociales, manteniendo el misterio y el humor que los caracteriza.

En el clip, la banda simula una "terapia de grupo" junto al actor Federico D’Elía, quien se puso en la piel de un psicólogo. Uno a uno, los integrantes confesaron sus miedos a la innovación.

Bambi abrió el diálogo con una impactante precisión: "Hoy estoy acá porque hace diez años, cinco meses y ocho días que no sacamos un álbum nuevo". Ante la manifestación del miedo a los temas inéditos, D’Elía intentó animarlos, y soltó la frase clave: "Lamentablemente el tiempo terminó. Pero perdón, ya que los tengo acá, ¿qué pasó el 4 de noviembre?".

La respuesta vino del líder, Chano Moreno Charpentier, con la autoridad de un nuevo comienzo: "Ok, no importa lo que pasó el 4 de noviembre en realidad. Importa lo que va a pasar el próximo 4 de noviembre. Tan Biónica vuelve a sacar un disco."

El guiño a su hit La melodía de Dios es innegable: la fecha que resonó en el inconsciente colectivo de sus fans durante años, ahora se carga de un nuevo significado: el inicio de un nuevo capítulo discográfico.