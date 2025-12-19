Yanina Latorre es una de las conductoras de televisión que no tiene miedo en opinar sobre los diversos temas de la farándula y en enfrentarse a distintas figuras. En las últimas horas, la panelista de LAM decidió felicitar a Lizy Tagliani y apuntar nuevamente contra Viviana Canosa.

Es que la conductora de La Peña de Morfi consiguió la adopción definitiva de su hijo luego de la fuerte denuncia que realizó la figura de Carnaval Stream. "Los caminos son largos, llenos de alegrías y tristezas. Pero siempre con la certeza de que jamás bajaríamos los brazos, que llegaríamos al final... porque cuando se encontraron nuestras miradas, entendimos que sería para siempre. Empieza formalmente la historia de nuestra familia", expresó Lizy.

Yanina Latorre habló sobre esto en su programa de radio que sale al aire por El Observador y fue contundente: "La jueza falló a favor de ellos dos y hoy el niñito es hijo de ellos, ya lo adoptaron y ya tiene su apellido. Es muy emocionante leer el fallo de la jueza porque ella lee cómo la jueza le habla al niño".

Yanina Latorre apuntó contra Viviana Canosa Yanina Latorre apuntó nuevamente contra Viviana Canosa: el motivo "Encima en el medio, el poco tacto, la maldad y la brutalidad de acusarla de pedófila de Viviana Canosa. No entiendo, Viviana Canosa es mamá y yo la vi cómo la quiere y cuida a Martina", expresó muy sorprendida por el accionar que tuvo la exconductora de El Trece.