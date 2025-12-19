La confesión más dura de Chano Moreno Charpentier y el daño que sus adicciones causaron en su familia: "Nadie me dijo..."

Este jueves, Chano Moreno Charpentier fue uno de los invitados de Otro día perdido y protagonizó una de las charlas más profundas del programa. El líder de Tan Biónica se mostró reflexivo, habló sin filtros sobre su historia personal y se sinceró acerca del camino que atravesó en relación con las adicciones y la exposición pública.

Durante la entrevista, el artista reconoció que en los comienzos de su carrera estuvo atravesado por una fuerte necesidad de sobresalir y ser reconocido, una búsqueda que con el tiempo le trajo consecuencias difíciles de manejar. "Al principio también me confundía y quería destacarme y sobresalir. Tuve como esa sed, no sé porque uno tiene, de que lo conozcan más", reconoció el cantante.

Asimismo, Chano destacó el vínculo actual que mantiene con el público y el afecto que recibe, incluso más allá de lo musical: "Valoro mucho que la gente me quiera. No solo me quiere y se me acercan fans de Tan Biónica, sino gente que me dice 'che, qué bueno que estás bien'. La gente se preocupa por ver cómo estoy, me pregunta por mí, por mi familia".

En ese contexto, Mario Pergolini intervino con una reflexión sobre el amor y el acompañamiento en los momentos difíciles, especialmente cuando los errores se viven de manera pública: "Yo creo que cuando uno pasa malos momentos y son públicos, uno puede generar que uno va para un lado, el que tiene ganas de pelear pega, el que tiene ganas de bolud*** bolud** sobre los temas sin saber donde llegan. Y el cariño es eso, porque no siempre se le perdona todas las patinadas a la gente, incluso en la familia es difícil que te perdonen patinadas, si las tomas como patinadas. Entonces digo, ahí está el amor, cuando todo el mundo dice 'Chano, sabés qué, yo te quiero', y suena mucho eso. Me gusta darte un abrazo, me gusta tratarte bien, porque, indudablemente, le estarás dando algo que aún, en todo el quilombo, sigue siendo sincero".

"Sí, y cuando vos me decías esto del cariño de la gente, recién pensaba, tal vez hice todo lo posible para que eso no pase", expresó Chano.

A corazón abierto, el músico admitió: "Me mostré por muchos momentos como una persona soberbia o mostré una cara mía que no es la que tengo. No me voy a elogiar, pero se que soy una persona común como todas, de una familia, valoro eso, la educación que me dieron mis padres. Y por momentos tuve mis picos de popularidad y de locura, también motorizado por problemas de adicción".

Esto fue lo que dijo Chano Moreno Charpentier en Otro día perdido

Chano Moreno Charpentier Se Sinceró Sobre Las Adicciones Que Tuvo

Finalmente, Chano habló del proceso posterior a su recuperación y del sentimiento de culpa que lo acompañó en un primer momento, hasta que logró resignificar su experiencia y asumir una nueva responsabilidad personal.

"Al principio de que me puse bien, me sentía con mucha culpa por un montón de daño que había hecho. Y después, empecé a entender que yo no tenía que sentir culpa, porque cuando empecé a probar sustancias, o cosas así, a mí nadie me dijo todo el daño que yo iba a provocar. No me dijo 'che, proba esto que tu vida se va a convertir en algo ingobernable, que vas a lastimar a tu madre, a tus hermanos, a tu familia'. Yo no sabía eso. Después, obviamente, lo terminé haciendo. Entonces ahora como que se que tengo la responsabilidad de ser una mejor persona porque tengo las herramientas", aseguró Chano.