Chano Charpentier despidió a Jorge Lanata y recordó el apoyo que le brindó

Jorge Lanata fue para muchos un "profesor" que los hizo crecer en el mundo de la comunicación. Jorge falleció a los 64 años luego de estar seis meses internado y luchando por vivir, sin embargo el 30 de diciembre su cuerpo dijo basta y se confirmó su muerte productor de una falla multiorgánica.

Miles de seguidores y colegas de diferentes canales se acercaron a la Casa de la Cultura para darle el último adiós. Allí, se hicieron presentes Eduardo Feinmann, Ignacio Otero, Ernesto Teneumbann, entre otros colegas que dejaron emotivas palabras al salir del lugar.

Feinmann sostuvo que "Marca un antes y un después en el periodismo, una forma de investigar, de ir en contra de la corrupción. Voy a extrañar su forma, su impronta, el desparpajo que tenía. Era un tipo de un corazón enorme que dejó una forma de hacer periodismo totalmente distinta", expresó.

Quien también llegó al lugar y dialogó con la prensa fue Chano Moreno Charpentier: "Siempre estuvo para mí. Incluso cuando no podía caminar, estaba en una silla de ruedas y siempre iba al lado mío", comenzó diciendo el cantante sobre la ayuda y el apoyo que recibió de Lanata.

El emotivo recuerdo de Chano tras despedir a su amigo Jorge Lanata:

Chano también se refirió a la internación y contó cómo veía el panorama: "No sé por qué, pero esta vez sentía que iba a ser complicado. Esta vez no la veía bien, y eso que él zafó de muchas". En la última parte recordó cómo era Jorge y subrayó que "Me quedo con que mi amigo se fue feliz, enamorado. Estaba como un adolescente, enamorado de sus hijas y de la vida, como si tuviera 16 años".