Baby Etchecopar estalló contra quienes piden el indulto a Cristina Fernández de Kirchner: "Son unos paje..."

El conductor interpeló al kirchnerismo por su dependencia de la expresidenta, y dejó en claro su postura sobre la posibilidad de que este sector vuelva a gobernar al país.

Baby Etchecopar arremetió en el editorial de su programa en A24 contra el sector del peronismo que pide el indulto a Cristina Fernández de Kirchner. Fiel a su estilo, el conductor se refirió en tajantes términos a tal solicitud que consideró una pérdida de tiempo.

"Me tienen los huevos al plato con Cristina Kirhner y la pu... madre que los parió. Terminenla, ya está condenada, y que la condenen las veces que haga falta. Terminen con que hay que indultar a Cristina. Parecen pelo...", comenzó sin rodeos Etchecopar.

Luego, sobre esta facción incondicional a Cristina Fernández de Kirchner, el periodista sentenció: "Cómo van a gobernar un país si son unos paje... que andan atrás de Cristina todo el día".

Baby Etchecopar, fulminante con los dependientes de Cristina Fernández de Kirchner Baby Etchecopar estalló contra quienes piden el indulto a Cristina Fernández de Kirchner En tanto que para remarcar la centralidad que tiene para el kirchnerismo la figura de la expresidenta, Baby Etchecopar increpó: "¿Son tan inútiles que Cristina es indispensable? Porque los indispensables son indispensables sólo cuando uno se siente muy inútil".