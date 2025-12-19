Morena Echarri habló sin filtros de política y dejó fuertes definiciones contra el gobierno de Javier Milei: "Hay mucho odio"

Morena Echarri , hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa , quedó en el centro de la escena luego de manifestar públicamente su postura política y cuestionar con dureza a ciertos sectores de la juventud que adhieren al espacio libertario que lidera Javier Milei .

La joven, que este año dio sus primeros pasos como modelo, participó de una entrevista junto a su madre en El show de los humanos, el programa que conduce Mati Rosu en Futurock. En ese contexto, habló por primera vez de manera abierta sobre sus ideas políticas y el clima social que percibe en la actualidad.

Durante la charla, Morena apuntó contra el rol de las redes sociales y aseguró que, desde su mirada, ciertas corrientes ideológicas habilitan discursos de odio y prácticas discriminatorias. "Por las redes sociales hay mucho odio, volvió la gordofobia, volvió el machismo, volvieron muchas cosas horribles de la mano de esta gente", expresó.

La joven y su madre fueron parte de El show de los humanos.

En otro tramo de la entrevista, recordó cómo vivió el debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, un tema que la atravesó a pesar de su corta edad en ese momento. Nancy Dupláa intervino para sumar contexto y afirmó: "La agarró en la edad donde la efervescencia te atraviesa".

El clima distendido dio lugar a un comentario en tono de broma por parte del conductor, quien miró a la actriz y lanzó: "¡Qué kuka te salió!". Lejos de incomodarse, Nancy reaccionó con orgullo y respondió: "Sí, ¿viste? es algo que sale o no sale. En general, viendo las condiciones de ella, como persona, sobre todo, era medio inevitable".

Morena Echarri y Nancy Dupláa en El show de los humanos

Cabe recordar que tanto Dupláa como Echarri han manifestado históricamente una postura política cercana al kirchnerismo, lo que en reiteradas oportunidades los convirtió en blanco de críticas y cuestionamientos públicos.

Esto fue lo que dijo Morena Echarri en El show de los humanos

Sin embargo, Morena se ocupó de aclarar que su posicionamiento no fue una bajada de línea familiar, sino una construcción propia vinculada a su entorno social. "Salí sola igual, fue algo mío. Mis amigas también vibraban un poco en la misma, y bueno, pasó".

Incluso compartió una anécdota que sorprendió al entrevistador y desató risas en el estudio: "Es así la juventud, viste. Te empiezan a gustar cositas que decís... Me gustaba, por ejemplo, ver el video de (Guillermo Moreno) Moreno en la asamblea de accionistas de Clarín. Volvía del colegio y veía eso u otro tipo de cosas similares".