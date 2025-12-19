Chano Moreno Charpentier recordó el gesto de Mario Pergolini que marcó un antes y un después en su vida
En Otro día perdido, el artista reveló el importante gesto que tuvo Mario Pergolini con él tiempo atrás.
Durante su paso por Otro día perdido, Chano Moreno Charpentier evocó un recuerdo muy personal vinculado a Mario Pergolini, al que se refirió con especial gratitud.
El cantante de Tan Biónica reconstruyó una serie de situaciones que, con el paso del tiempo, cobraron un significado profundo en su proceso personal, aunque en aquel momento no estaba en condiciones de dimensionarlas.
Te Podría Interesar
"No se si vos te acordás, pero te acercaste a mí de una manera. No se si lo recordás, pero no quisiste ser como intrusivo, ni invasivo, ni querer ponerte en el plan de dar un consejo", comenzó diciendo el artista.
Luego recordó una anécdota ocurrida durante una de sus primeras entrevistas en Vorterix: "Me acuerdo la primera vez que yo fui a Vorterix hice una nota con vos y dije 'bueno, me voy a fumar un pucho abajo' y vos me dijiste 'no, fuma acá en el estudio, que está todo bien', y fumamos un cigarrillo".
Esto fue el recuerdo de Chano Moreno Charpentier sobre Mario Pergolini
Ese recuerdo dio paso a un segundo encuentro, ya en un contexto diferente, que marcó un punto de inflexión en el mensaje que Pergolini intentó transmitirle
"Y a la siguiente nota que fui, no se podía fumar más. Y vos te acercaste al costado y me dijiste 'hay que dejar todo. Estoy corriendo a la noche, es por ahí funciona'. Pero no te quisiste como meter demasiado, y después, cuando terminó la nota, me paraste y me dijiste que había que dejar todo", relató el artista.
"Te lo agradezco. En el momento, no estaba bien como para recibir nada", cerró Chano, agradecido con el conductor.