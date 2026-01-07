Un famoso extenista argentino será papá y sorprendió las redes con su millonario presente: de quién se trata

Mientras se confirmó que será papá por segunda vez, salió a la luz el millonario emprendimiento turístico que desarrolla en la Patagonia junto a la realeza de Medio Oriente.

La vida de Gastón Gaudio ha dado un giro de 180 grados. Lejos de las canchas de polvo de ladrillo y del estrés del circuito ATP, el extenista disfruta de un 2026 que lo encuentra en su mejor momento personal y con una proyección empresarial de escala internacional.

Según se confirmó en las últimas horas, el "Gato" no solo celebra la llegada de su segundo hijo, sino que también está detrás de una de las inversiones inmobiliarias más ambiciosas del sur argentino.

La primicia familiar explotó en LAM (América TV), donde Ángel de Brito terminó con el misterio. “Va a ser papá por segunda vez Gastón Gaudio”, anunció el conductor, desatando la alegría del panel. Minutos después, fue Marisa Brel quien aportó el detalle que faltaba para completar la buena nueva: “Va a ser una nena, ya se lo comunicaron a la familia. Felicitaciones para el Gato”.

Negocios con un Jeque Sin embargo, lo que comenzó como una noticia del corazón derivó rápidamente en una revelación financiera que dejó a todos boquiabiertos. Mientras el estudio celebraba el embarazo, Brel destapó la otra faceta de Gaudio, esa que cultiva en el más absoluto bajo perfil. Ante la duda de si seguía vinculado al deporte, la periodista fue categórica: "Estuve averiguando qué estaba haciendo, si seguía ligado al tenis o no, y no. Está con unos tremendos emprendimientos turísticos cerca de Bariloche".

Pero el dato no quedó ahí. La magnitud del negocio involucra a socios de la realeza mundial. Según la información revelada, Gaudio se ha asociado con un príncipe de Qatar para desarrollar un complejo exclusivo en la Patagonia. “Son 10 mil hectáreas, un complejo… no, no, lo que va a hacer ahí va a ser monstruoso”, detalló la panelista, graficando la envergadura de la inversión.