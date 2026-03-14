¡De lujo! Cuánto cuestan los huevos rellenos que Damián Betular vende en su exitosa pastelería

Damián Betular presentó una propuesta dividida en tres tamaños que combina texturas crocantes con el mejor cacao del mercado.

Damián Betular ya mostró su nueva línea de huevos artesanales para las Pascuas 2026. / Captura Telefe

Con la mira puesta en las Pascuas 2026, las vidrieras de la famosa pâtisserie de Damián Betular se renovaron para recibir su colección más ambiciosa hasta la fecha. El jurado más carismático de la televisión argentina decidió apostar por una línea de huevos artesanales y una pieza de pastelería única que ya está dando que hablar, no solo por su diseño, sino por los exclusivos ingredientes importados que definen su sello personal en Betular Patisserie.

Betular presentó su nueva colección de huevos de Pascuas. Dulce de leche, praliné y lujo: el mapa de precios de la colección Betular La propuesta para este año de Damián Betular se organiza en tres escalas para todos los fanáticos. El punto de partida es la versión de 250 gramos, un ejemplar de chocolate con leche que esconde grageas de almendras bañadas en su interior, con un valor de 40.000 pesos.

Damián Betular reveló que le gusta prender romero. Foto: Captura Instagram La pâtisserie de Devoto ya luce decorada con la estética minimalista que caracteriza al chef. Archivo MDZ Para quienes buscan algo más contundente, la opción intermedia de 600 gramos eleva la apuesta sensorial al sumar un praliné crocante de avellanas junto a las clásicas grageas de chocolate. Esta pieza, que equilibra intensidad y cremosidad, se comercializa a 80.000 pesos.

pascuas-betular (1) Con un kilo de puro chocolate importado, la pieza más grande de la colección cuesta 150 mil pesos. Instagram @betular.patisserie Finalmente, el gran protagonista de las vitrinas es el huevo de un kilo. Pensada para la mesa familiar o para los coleccionistas de experiencias gourmet, esta unidad mantiene la sofisticada receta de chocolate con leche y praliné de avellanas en un formato imponente.

pascuas-betular (2) Detalles de lujo: los huevos pequeños de 250 gramos incluyen almendras bañadas en chocolate. Instagram @betular.patisserie Por tratarse de una elaboración 100% artesanal, el peso puede tener ligeras variaciones entre pieza y pieza, y su precio alcanza los 150.000 pesos. La calidad de las materias primas justifica una cifra que sitúa a estos productos en el segmento más exclusivo de la gastronomía porteña.