¡De lujo! Cuánto cuestan los huevos rellenos que Damián Betular vende en su exitosa pastelería
Damián Betular presentó una propuesta dividida en tres tamaños que combina texturas crocantes con el mejor cacao del mercado.
Con la mira puesta en las Pascuas 2026, las vidrieras de la famosa pâtisserie de Damián Betular se renovaron para recibir su colección más ambiciosa hasta la fecha. El jurado más carismático de la televisión argentina decidió apostar por una línea de huevos artesanales y una pieza de pastelería única que ya está dando que hablar, no solo por su diseño, sino por los exclusivos ingredientes importados que definen su sello personal en Betular Patisserie.
Dulce de leche, praliné y lujo: el mapa de precios de la colección Betular
La propuesta para este año de Damián Betular se organiza en tres escalas para todos los fanáticos. El punto de partida es la versión de 250 gramos, un ejemplar de chocolate con leche que esconde grageas de almendras bañadas en su interior, con un valor de 40.000 pesos.
Para quienes buscan algo más contundente, la opción intermedia de 600 gramos eleva la apuesta sensorial al sumar un praliné crocante de avellanas junto a las clásicas grageas de chocolate. Esta pieza, que equilibra intensidad y cremosidad, se comercializa a 80.000 pesos.
Finalmente, el gran protagonista de las vitrinas es el huevo de un kilo. Pensada para la mesa familiar o para los coleccionistas de experiencias gourmet, esta unidad mantiene la sofisticada receta de chocolate con leche y praliné de avellanas en un formato imponente.
Por tratarse de una elaboración 100% artesanal, el peso puede tener ligeras variaciones entre pieza y pieza, y su precio alcanza los 150.000 pesos. La calidad de las materias primas justifica una cifra que sitúa a estos productos en el segmento más exclusivo de la gastronomía porteña.
Pero no todo es chocolate en forma de huevo; la gran sorpresa de este año es la reversión de un clásico. Betular decidió dejar de lado la rosca de reyes tradicional para presentar una rosca suisse con crema pastelera de chocolate, chips de chocolate y dulce de leche. Esta bomba de sabor, diseñada específicamente para los "chocoadictos", tiene un costo de 45.000 pesos.