Escándalo total: Ángel de Brito reflotó el pasado de la China Suárez y la llamó "robamaridos"

Ángel de Brito , fiel a su estilo punzante, encendió la mecha al exponer las planillas de rating que dejaron mal parada a la China Suárez . A pesar de que la actriz visitó a Moria Casán para promocionar su nueva ficción, Hija del fuego, la venganza de la bastarda, los números no la acompañaron.

Ante el desplante de las cifras, el fandom de Eugenia salió al cruce y el conductor de LAM respondió con una artillería pesada que sacudió el avispero mediático.

Ángel de Brito no tuvo piedad al analizar el rating de la China Suárez en su paso por El Trece.

La polémica estalló cuando una seguidora acusó al periodista de América TV de estar "obsesionado" con la vida de la actriz. Sin vueltas, Ángel utilizó su cuenta de X para marcar terreno y desmentir cualquier interés personal en conseguir una entrevista con la ex Casi Ángeles.

Con una frialdad absoluta, el conductor sentenció: "Jamás le pedimos una nota a esa pobre chica". Además, recordó que el único acercamiento mediático que tuvieron fue por iniciativa de ella misma, cuando necesitó un espacio para blanquear su ruptura con Benjamín Vicuña durante las grabaciones de ATAV.

El conductor de LAM reflotó el mote de "robamaridos" en un cruce furioso con el fandom de la actriz.

En medio de este clima hostil, De Brito no tuvo piedad al calificar a la China Suárez con un término que volvió a poner sobre la mesa los escándalos del pasado: “La única vez que le hicimos un móvil fue cuando la robamaridos nos pidió salir a contar su separación de Vicuña".

tw-angel-brito-ratings-la-china-suarez "A la Barbarossa" superó a "La mañana con Moria" a pesar de tener a la China como invitada estrella. Captura de X

A pesar de que Suárez aprovechó su raid mediático para discutir sus planes de maternidad y su actual relación con los padres de sus hijos, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, el público pareció darle la espalda. Según la información compartida por De Brito, "Georgina sin Georgina le ganó por más de un punto a las notas de La China en El Trece", una chicana que dolió hondo en el entorno de la actriz, que esperaba un debut mucho más potente para su nueva serie de venganza.

angel-brito-y-la-china-suarez El periodista de América TV aclaró que la actriz fue quien pidió su último móvil en la época de ATAV. Captura de TV - @sangrejaponesa

La postura de la China ante las críticas sigue siendo de aparente indiferencia, asegurando en sus últimas apariciones que poco le importa lo que se diga en las plataformas digitales. Sin embargo, este nuevo round con Ángel de Brito demuestra que la tensión entre el periodismo de espectáculos y la actriz está lejos de terminar.