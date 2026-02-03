¿Qué le pasó? La China Suárez apareció con la cara desfigurada y las redes explotaron
La China Suárez comenzó una nueva etapa en su vida y se ve claramente reflejado en su rostro. ¿Qué le pasó y porqué tiene la cara desfigurada?
La batalla por el rating nocturno está que arde, pero la China Suárez sabe perfectamente cómo recuperar el centro de la escena. Mientras Wanda Nara celebraba el rotundo éxito de MasterChef Celebrity, que el lunes aplastó con 11.2 puntos a los escasos 3.5 de Hija del fuego, Eugenia decidió patear el tablero en sus redes sociales.
Con más de 7,7 millones de fieles seguidores en Instagram, la actriz sorprendió a todos al publicar imágenes con su rostro visiblemente inflamado, generando una ola de especulaciones que rápidamente ella misma se encargó de aclarar.
Te Podría Interesar
El potente tratamiento que la China Suárez se realizó en Estambul
Lejos de esconderse, la ex de Benjamín Vicuña decidió mostrar la "cocina" de su estética. Desde Turquía, la China Suárez se sometió al "Morpheus 8, Lifting SIN cirugía", un procedimiento de vanguardia que ella misma describió como un "tratamiento profundo que combina microneedling más radiofrecuencia".
A través de selfies crudas donde se la ve con la cara enrojecida y bajo el efecto de las inyecciones en la frente, la China dejó en claro que para mantener su belleza natural también hace falta tecnología de punta.
La China Suárez no escatimó en detalles técnicos para educar a su audiencia sobre los resultados que busca obtener con esta intervención. Según su propio posteo, el calor generado por el equipo produce un efecto que reafirma el tejido y redefine el contorno facial.
Además, enumeró los beneficios clave que la convencieron de pasar por este proceso: "Tensa: El calor hace un efecto que reafirma la piel caída y define la mandíbula. Suaviza: Borra cicatrices de acné, arrugas profundas. Esculpe: Elimina pequeños cúmulos de grasa. Ilumina: Obliga a tu cuerpo a producir colágeno nuevo masivamente".
Esta transparencia fue celebrada por sus fans, quienes valoraron que una de las mujeres más lindas de Argentina muestre el proceso real, con hinchazón incluida, detrás de una piel perfecta. Para Eugenia, el cuidado de la dermis a niveles profundos es una prioridad en su rutina de cuidado personal, especialmente ahora que reside temporalmente en tierras turcas.