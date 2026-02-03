¿Qué le pasó? La China Suárez apareció con la cara desfigurada y las redes explotaron

La China Suárez comenzó una nueva etapa en su vida y se ve claramente reflejado en su rostro. ¿Qué le pasó y porqué tiene la cara desfigurada?

La actriz dio la noticia en sus redes sociales. / @sangrejaponesa

La batalla por el rating nocturno está que arde, pero la China Suárez sabe perfectamente cómo recuperar el centro de la escena. Mientras Wanda Nara celebraba el rotundo éxito de MasterChef Celebrity, que el lunes aplastó con 11.2 puntos a los escasos 3.5 de Hija del fuego, Eugenia decidió patear el tablero en sus redes sociales.

china suarez (2) A pocos días de cumplir 34 años, la China Suárez apuesta a la tecnología para evitar el quirófano. @sangrejaponesa Con más de 7,7 millones de fieles seguidores en Instagram, la actriz sorprendió a todos al publicar imágenes con su rostro visiblemente inflamado, generando una ola de especulaciones que rápidamente ella misma se encargó de aclarar.

El potente tratamiento que la China Suárez se realizó en Estambul Lejos de esconderse, la ex de Benjamín Vicuña decidió mostrar la "cocina" de su estética. Desde Turquía, la China Suárez se sometió al "Morpheus 8, Lifting SIN cirugía", un procedimiento de vanguardia que ella misma describió como un "tratamiento profundo que combina microneedling más radiofrecuencia".

china-suarez-tratamiento-belleza-turquia-1 Rostro enrojecido y sin filtros: la cruda realidad del post-tratamiento estético en Turquía. @sangrejaponesa A través de selfies crudas donde se la ve con la cara enrojecida y bajo el efecto de las inyecciones en la frente, la China dejó en claro que para mantener su belleza natural también hace falta tecnología de punta.

La China Suárez no escatimó en detalles técnicos para educar a su audiencia sobre los resultados que busca obtener con esta intervención. Según su propio posteo, el calor generado por el equipo produce un efecto que reafirma el tejido y redefine el contorno facial.