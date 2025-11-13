¿Palito para Wanda Nara? La China Suárez se mostró junto a Mauro Icardi y sus hijas
En A la Tarde mostraron imágenes exclusiva de la actriz y su pareja junto a las menores.
La China Suárez se encuentra envuelta en una enorme polémica luego de su llegada a la Argentina junto a Mauro Icardi. La actriz está en plena promoción de su nueva serie que saldrá por la plataforma de Disney+ y en medio de todo esto, ella se mostró junto al futbolista y a las hijas de Wanda Nara en un centro comercial.
Quien captó esta situación fue la cámara de A la Tarde, el programa de América que lleva adelante Karina Mazzocco. Oliver Quiroz, cronista del programa, comentó que "conseguimos a la pareja más buscada del momento. Nos llegó un mensaje por redes que estaban en el estacionamiento del Alcorta haciendo un paseo familiar".
La China Suárez se mostró junto a Mauro Icardi a sus hijas
Luego de unos minutos, decidieron poner la nota al aire y se la puede ver a la China Suárez caminando rápido y evitó no dar demasiadas declaraciones. En un momento le expresó que se encontraban las menores y que por este motivo no iba a hablar.
Por su lado, Mauro Icardi se mostró muy serio y caminando detrás de su pareja. Al momento de llegar al vehículo, se pudo ver a la China de la mano de quien sería Rufina Cabré y segundos después se las pudo ver a las hijas de Wanda Nara subri a la camioneta.