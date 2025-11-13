En A la Tarde mostraron imágenes exclusiva de la actriz y su pareja junto a las menores.

Eugenia Suárez se mostró junto a Icardi y las hijas de Wanda. Fotos: Instagram / @sangrejaponesa / @wanda_nara.

La China Suárez se encuentra envuelta en una enorme polémica luego de su llegada a la Argentina junto a Mauro Icardi. La actriz está en plena promoción de su nueva serie que saldrá por la plataforma de Disney+ y en medio de todo esto, ella se mostró junto al futbolista y a las hijas de Wanda Nara en un centro comercial.

Quien captó esta situación fue la cámara de A la Tarde, el programa de América que lleva adelante Karina Mazzocco. Oliver Quiroz, cronista del programa, comentó que "conseguimos a la pareja más buscada del momento. Nos llegó un mensaje por redes que estaban en el estacionamiento del Alcorta haciendo un paseo familiar".

La China Suárez se mostró junto a Mauro Icardi a sus hijas ¿Palito para Wanda Nara? La China Suárez se mostró junto a Mauro Icardi y sus hijas Luego de unos minutos, decidieron poner la nota al aire y se la puede ver a la China Suárez caminando rápido y evitó no dar demasiadas declaraciones. En un momento le expresó que se encontraban las menores y que por este motivo no iba a hablar.