El regreso del Pity ya no será en Buenos Aires: cuándo y en qué provincia se presentará

El músico confesó que hubo complicaciones que frustraron sus planes iniciales, y decidió trasladar su esperado regreso a otra provincia.

Este año circularon fuertes rumores sobre el regreso del Pity Álvarez a los escenarios. A principios de agosto, el cantante terminó por confirmarlos al compartir un video en su cuenta de Instagram (@Pityalvarezok) anunciando su vuelta a la música con un show en el Estadio José Amalfitani.

Pero, tras ese anuncio, no se supo más nada y muchos creyeron que el concierto se había cancelado. A fines de octubre, el periodista Gustavo Méndez reavivó las expectativas al contar que el recital podría realizarse en Córdoba.

pity-alvarez El artista se presentará en Córdoba a fines de diciembre de este año. Y, tal como adelantó Méndez, en las últimas horas de este domingo, Pity Álvarez confirmó que su tan esperado regreso será el 20 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. El anuncio volvió a hacerlo mediante un video, igual que en agosto.

"Había anunciado que íbamos a tocar el 5 y el 6 en Vélez. Hubo unos problemitas que ya pasaron. Después se barajó el estadio Único, tampoco se pudo. Hay una persona que puso muchos huevos ahí para que lo hagamos, pero tampoco se pudo hacer nada", explicó el músico.

Este fue el video que compartió Pity Álvarez para anunciar su show en Córdoba Pity ÁLvarez Anunció Que Su Regreso Será En Córdoba "Y cuando ya estábamos casi sin recursos, dije: 'Si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, ¿por qué no lo hacemos en la mitad del país?' Y se me ocurrió hacerlo en Córdoba", contó el exlíder de Viejas Locas.