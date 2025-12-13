Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 14 de diciembre

A medida que el año se acerca a su cierre, el fin de semana se convierte en una oportunidad ideal para hacer una pausa y disfrutar de propuestas culturales que invitan a divertirse, reflexionar o simplemente dejarse llevar por nuevas experiencias.

Te compartimos los cinco espectáculos recomendados en la provincia de Mendoza para este domingo 14 de diciembre:

Vino del amor. Maridando vino psicoanálisis y amor : esta propuesta, invita a explorar, con la participación especial de Jorge Estanga, la perspectiva del psicoanálisis, la evolución de los vínculos humanos y la industria del vino a lo largo del tiempo.

La entrada general tiene un valor de $25.000, y se compra por EntradaWeb.

El Príncipe Idiota Mariano Di Cesare dará un show gratuito en oYE Bar. Gentileza Prensa.

El Príncipe Idiota: Mariano di Cesare, vuelve a Mendoza para presentarse con su proyecto solista "El Príncipe Idiota". Bajo esa identidad, Mariano imprime en sus canciones un diario íntimo donde pueden aparecer desde la rutina contemporánea, la soledad urbana y el deseo siempre presente de un mundo más luminoso.

Dónde: oYE bar (Viamonte 5224, Luján de Cuyo).

Horario: 19 h.

La entrada es gratuita pero es necesario reservar para asegurar un lugar en el espacio outdoors.

Las desbarrancadas (pero con estilo) Las desbarrancadas (pero con estilo). EntradaWeb.

Las desbarrancadas (pero con estilo): en una casa que se cae a pedazos, un grupo de mujeres lidia con tensiones, enredos y verdades que incomodan. Entre situaciones absurdas, discusiones intensas y humor involuntario, la convivencia se vuelve una montaña rusa emocional.

Dónde: Sala Tito Francia, ubicado en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Horario: 21 h.

La entrada general cuesta $8.000 y se consigue por EntradaWeb.

Viajando por los escenarios del mundo Viajando por los escenarios del mundo. EntradaWeb.

Viajando por los escenarios del mundo: acompáñanos a recorrer culturas, paisajes y emociones a través del arte aéreo. Una noche para viajar, soñar y celebrar todo lo vivido este año.

Dónde: Museo Nacional Del Vino Y La Vendimia (Ozamis 914, Maipú).

Horario: 20 h.

Las entradas anticipadas estarán disponibles hasta el 13 de diciembre inclusive a un valor de $13.000, mientras que la entrada general costará $15.000. Los menores deberán abonar a partir de los 4 años. Se consiguen por EntradaWeb.

Retorcidos Retorcidos. EntradaWeb.

Retorcidos: una obra de teatro musical para toda la familia, en la cual los protagonistas son niños y adolescentes que algo tienen por enseñarnos o quizás aprender.

Dónde: Cine Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael).

Horario: 20 h.

Las entradas varían según la ubicación elegida (van desde los $18.000 hasta los $20.000). Se adquieren por EntradaWeb.