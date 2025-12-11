Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 12 de diciembre

Este fin de semana, la agenda cultural llega más diversa que nunca: espectáculos internacionales, propuestas íntimas, producciones sinfónicas y ritmos poderosos que prometen encender la noche. Una selección imperdible para disfrutar la escena local.

A continuación, te presentamos los cinco espectáculos recomendados en la provincia de Mendoza para este viernes 12 de diciembre:

Concierto Internacional de Guitarras de Música en Movimiento : este show internacional de guitarras contará con 25 guitarristas provenientes de todo el país y del extranjero (Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Ecuador y Perú). Interpretarán música experimental de vanguardia para ensambles de guitarra acústica en un atrapante viaje hacia diferentes estilos que se fusionan entre músicos y audiencias.

Horario: Habrá dos conciertos, a las 19 y a las 21 h.

La entrada general vale $10.000, y se adquiere por la página EntradaWeb.

Noche flamenca Noche flamenca. Instagram Lanegranildamza.

Noche flamenca: La Negra Nilda despedirá el año con una velada flamenca a cargo de los artistas mendocinos Fernando Berazategui y Leo Landa. En su tradicional espacio donde la cocina casera y la música se encuentran, promete una noche íntima y emotiva.

Dónde: La Negra Nilda (Godoy Cruz).

Horario: 21.30 h.

Reservas y dirección por privado al siguiente número: 2612551647.

La oposición de Marte La oposición de Marte. EntradaWeb.

La oposición de Marte: esta obra cuenta la historia de tres primos hermanos reunidos por la muerte de la madre de uno de ellos, después de muchos años de no verse. En este encuentro reaparecen historias de su infancia que los persiguen hasta el presente. Signados por un evento astronómico se va develando en tono casi melodramático y con tintes de thriller policial una historia sobre la identidad.

Dónde: Teatro Municipal Julio Quintanilla (Plaza Independencia, Ciudad).

Horario: 21.30 h.

La entrada general tiene un valor de $10.000, con una promoción especial de dos tickets por $16.000. Se pueden adquirir a través de EntradaWeb.

El Mesías El Mesías. EntradaWeb.

El Mesías: La Orquesta Sinfónica y el Coro Universitario de Mendoza, dirigido por Silvana Vallesi, y dependientes de la Secretaría de Extensión Universitaria, compartirán escenario una vez más para cerrar un excelente año en el que cada organismo destacó con su rica y variada programación. Para culminar sus respectivas temporadas, en el caso particular del CUM cerrando las celebraciones por 60° aniversario, interpretarán, bajo la Dirección Artística de Tobias Volkmann, una selección de fragmentos célebres de una de las piezas musicales que a lo largo de los años han quedado asociada ineludiblemente a la Navidad, El Mesías de George Friedrich Haendel.

Dónde: Sala Roja, ubicada en la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad).

Horario: 20.30 h.

El valor de la entrada general es de $10.000, con un precio especial de $9.500 para integrantes de la comunidad UNCuyo. Se compran por EntradaWeb.

Zoloa Band Zoloa Band. EntradaWeb.

Zoloa Band: Marcelo Zoloa (vocalista y miembro fundador de los renombrados Bela Lugosi) despide un año cargado de shows con su poderosa banda. Temas de sus dos discos solistas, de Bela Lugosi y versiones de las bandas que admira, será el motivo para no perderse este último show del año de la Zoloa Band. Quien abrirá la noche será 100 Monos.

Dónde: Willy's Bar (Mitre 1371, Luján de Cuyo).

Horario: 22 h.

La entrada general vale $8.000. Se consigue por EntradaWeb.