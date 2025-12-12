Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 13 de diciembre

Este sábado 13 de diciembre llega con una agenda llena de propuestas culturales para todos los gustos. Desde teatro y música hasta danza y fusiones contemporáneas, la cartelera local ofrece espectáculos capaces de emocionar, sorprender y hacer vibrar al público.

Estos son los espectáculos recomendados en la provincia de Mendoza para este sábado :

Apple : la banda tributo a The Beatles recrea con precisión y energía la esencia de los Fab Four, interpretando sus clásicos con arreglos fieles, armonías cuidadas y una puesta en escena que transporta al público al universo beatle. La agrupación cerrará el año con un show imperdible.

La entrada general tiene un valor de $9.000, y se adquiere por la página EntradaWeb.

Quédense conmigo Quédense conmigo. EntradaWeb.

Quédense conmigo: Cinco amigos se reencuentran en el funeral de uno de los suyos. Entre recuerdos, anécdotas y risas compartidas, buscan una forma de acompañar… incluso más allá. Una obra sensible, profunda y con mucho humor. Porque la amistad, a veces, trasciende el tiempo y el silencio.

Dónde: Mediateca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54, Godoy Cruz).

Horario: 21.30 h.

La entrada general cuesta $15.000 y se compra por EntradaWeb.

Fin de temporada, grandes oberturas y arias de Puccini y Verdi Fin de temporada, grandes oberturas y arias de Puccini y Verdi. EntradaWeb.

Fin de temporada, grandes oberturas y arias de Puccini y Verdi: la Orquesta Filarmónica de Mendoza se despide de su temporada con una noche excepcional dedicada a dos gigantes de la ópera italiana: Giuseppe Verdi y Giacomo Puccini.

Dónde: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad).

Horario: 21 h.

La entrada general vale $4.000. Se consigue por EntradaWeb.

Fiesta Yeska Fiesta Yeska. EntradaWeb.

Fiesta Yeska: la Ciudad de Mendoza cierra el año con una noche dedicada al ska, el punk y el reggae. Tres bandas (Skabeche; Sin Saliva Roots & Roll; y RIÑA) un sonido poderoso y una fiesta pensada para bailar hasta el final.

Dónde: Oveja Negra (Maipú 131, Ciudad).

Horario: 21 h.

La entrada general tiene un costo de $5.000 y se adquiere por EntradaWeb.

Pasión que florece Pasión que florece. EntradaWeb.

Pasión que florece: un recorrido por los ritmos del mundo donde la fuerza, la pasión y la ternura se entrelazan. Flamenco, árabe, urbano y fusión…Danza, fuego y alma en un mismo compás. Una historia contada con el cuerpo y el aire.

Dónde: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).

Horario: 21 h.

La entrada general tiene un valor de $9.000, y se compra por EntradaWeb.