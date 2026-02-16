Vendimia 2026: por qué exigen el canje físico de entradas si la venta es solo online

A poco menos de un mes del inicio de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 , continúa la venta de entradas . El Acto Central se agotó en menos de una hora, y la Repetición este lunes; para las noches de los shows musicales aún hay entradas. Además, desde Cultura confirmaron que en los próximos días lanzarán un remanente para el sábado 7 de marzo.

Aunque la venta de entradas es exclusivamente online, quienes compren sus tickets deberán realizar el canje por la entrada física entre el lunes 3 y el domingo 8 de marzo, en puntos autorizados.

Si las entradas se compran exclusivamente a través de la plataforma oficial, ¿por qué después debe hacerse el canje por un ticket físico? ¿No podría realizarse todo el proceso de manera digital?

Las entradas para el Acto Central se agotaron en menos de una hora, pero en los próximos días saldrá un remanente.

Diego Gareca , subsecretario de Cultura de Mendoza, explicó que el procedimiento podría realizarse 100% digital , sin necesidad de un ticket físico. Sin embargo, señaló que se mantiene el canje presencial p ara evitar un colapso en el ingreso al Frank Romero Day.

"Podemos hacerlo. El tema es que luego colapsa el sistema, las personas no pueden entrar y se quedan en la puerta. Queremos que cuando la gente vaya al show no tenga que estar renegando porque no puede entrar", indicó el funcionario en diálogo con MDZ .

vendimia Acto central 2020 - 22.jpg Desde Cultura aseguran que el ingreso es con entrada física para evitar el colapso en el Frank Romero Day.

"El Teatro Griego tiene particularidades geográficas, está enclavado entre los cerros. Desde el punto de vista de la señal, tenemos muy buenas empresas, pero en algún momento todo entrando ahí, colapsa el sistema", agregó.

Gareca expresó que la entrada física agiliza el proceso, evitando largas filas en el ingreso. Además, confirmó que el canje de entradas es únicamente para el público mendocino, ya que turistas nacionales y extranjeros ingresan con tickets online.

Cómo avanzan los preparativos para la Vendimia 2026

El subsecretario de Cultura aseguró que los preparativos para la Vendimia 2026 vienen "a muy buen ritmo", tanto en lo que es el armado del escenario como en los ensayos de los artistas, que se están realizando en el Estadio Vicente Polimeni, en la Nave Cultural y en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

"Ya tenemos las fechas para hacer el ensamble y los ensayos generales en el Frank Romero Day. También venimos con un muy buen ritmo en el armando del escenario. Estamos bastante bien", concluyó Gareca sobre la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, titulada "90 cosechas de una misma cepa".