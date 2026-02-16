Sale a la venta el remanente de entradas para el Acto Central: a partir de cuándo

El pasado jueves 12 de febrero se habilitó la venta de entradas para la Fiesta de la Vendimia 2026 . En menos de una hora , las entradas para el Acto Central ya estaban agotadas.

Tras el fervor de los mendocinos, Diego Gareca , subsecretario de Cultura de Mendoza, confirmó que en los próximos días se pondrá a la venta un remanente de entradas para la noche del sábado 7 de marzo.

"Queda un remanente de entradas. Lo vamos a estar anunciando, pero seguramente salen a la venta la semana entrante", expresó el funcionario en diálogo con MDZ , en el marco de la Fiesta de la Vendimia de Godoy Cruz.

Las entradas para el Acto Central se agotaron en menos de una hora.

Si bien Gareca aseguró que este remanente de entradas estará disponible próximamente, explicó que aún no saben exactamente cuántas entradas estarán a la venta, ya que es algo que aún están procesando.

La venta del remanente también será de manera online, a través de la plataforma digital www.entradaweb.com.ar. Luego, las personas que adquirieron sus entradas deberán realizar el canje por el ticket físico entre el lunes 3 y el domingo 8 de marzo.

Repetición y show musical: ¿hay entradas?

Ante el interés popular por la Fiesta de la Vendimia, el subsecretario de Cultura remarcó que se trata de un evento de gran demanda, por lo que no sorprendió que las entradas para el Acto Central se agotaran en menos de una hora.

"A veces es difícil que se entienda, pero los eventos de gran demanda duran muy poco en la plataforma. Pasa que muchas veces no se piensa que una fiesta pueda agotarse en una hora, pero sí un recital", inició.

" Y la Fiesta de la Vendimia tiene el mismo formato de producción. Son 20.000 entradas de una fiesta que tiene una demanda muy grande", sumó.

luciano pereyra rivadavia canta al país Aún quedan entradas para la repetición de la Vendimia, que contará con la presencia de Luciano Pereyra. Rivadavia Canta al País

En cuanto al resto de las noches, Gareca aseguró que aún quedan entradas tanto para la repetición de la Fiesta de la Vendimia como para las dos noches de los shows musicales.

"Se ha vendido muy bien. La repetición no está agotada, quedan entradas, y por supuesto las entradas para el lunes y el martes también, de lo que es el festival. También viene muy bien", dijo.

Cabe recordar que el lunes 9 los artistas elegidos son el Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos; mientras que el martes 10 estarán Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

Entradas para turistas

Gareca fue claro: la prioridad es el mendocino. Si bien primero se pusieron a la venta las entradas para público nacional y extranjero, el funcionario explicó que "los turistas nacionales y extranjeros son muy pocos" en proporción a las 20.000 entradas.

"La venta de turismo internacional es una forma de atender a un sector que muchas veces es complementario con las empresas de turismo, que ofrecen los servicio. Pero no es una gran cantidad de entradas", informó.

Además, hay que recordar que a pesar de que turistas pudieron acceder antes a la compra de entradas, la tarifa para este sector fue más costosa, a diferencia del mendocino, que tiene una tarifa diferencial.