Malena Agustina Demateis es la nueva reina departamental de Santa Rosa
Entre historia, espiritualidad y homenaje a los trabajadores de la viña, Santa Rosa coronó a Malena Demateis como su nueva reina departamenal de la Vendimia.
Santa Rosa coronó a Malena Agustina Demateis como su nueva reina departamental, y a Paula Belén Salomón como virreina, en una celebración que tuvo algo de ritual colectivo y mucho de identidad compartida. En el marco de los 90 años de la Vendimia, el departamento desplegó una puesta escénica que hizo latir su historia en el Parque Cultural Ventura Segura.
La sinopsis recorrió el origen y la identidad de Santa Rosa a través de sus “vigías ancestrales”. La propuesta apeló a la nostalgia como una herramienta para comprender quiénes fueron y por qué siguen siendo. En escena, las raíces profundas de la comunidad aparecieron ligadas al legado de los antepasados, a la transmisión silenciosa de valores y a esa forma particular de entender la tierra como herencia emocional.
En ese mapa simbólico, la Casa Ventura Segura ocupó un lugar central como emblema histórico y cultural. Desde hace más de un siglo, ese espacio resguardó luchas y esperanzas, y en la narrativa vendimial funcionó como faro de todo lo que Santa Rosa construyó.
El relato también puso el foco en la llegada del tren, en las migraciones y en el encuentro de culturas que dieron forma a la identidad local. La figura del hombre y la mujer de la viña fue retratada desde el esfuerzo cotidiano y la resiliencia frente a las inclemencias. La fe atravesó todo el espectáculo y encontró su expresión en la protección espiritual de la Virgen de la Carrodilla, presente como símbolo de amparo y guía.