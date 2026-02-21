Antonela Roccuzzo lució su esculpida figura con un vestido corto y plateado en un gran evento

La empresaria es la cara de una conocida marca de cosméticos, y a través de las redes sociales compartió imágenes de una gala que la tuvo como protagonista.

Antonela Roccuzzo deslumbró en las últimas horas en un evento de la marca Anastiasia Beverly Hills, que tiene a la esposa de Lionel Messi como cara de su gama de productos cosméticos. La empresaria y referente de la moda posó con su inconfundible sonrisa en una gala en Miami, y deslumbró con su esculpida silueta.

En un posteo que compartió desde su cuenta de Instagram, Roccuzzo escribió: “Celebrando este nuevo capítulo con @anastasiabeverlyhills”. Allí la rosarina publicó una serie de fotos que desataron los elogios de sus casi 40 millones de seguidores.

Para la ocasión, Antonela Roccuzzo eligió un vestido corto y color plateado, acompañando su outfit con unas sandalias al tono y pelo suelto. El make up seleccionado fue gloss para los labios y sombras de la mencionada marca que patrocina.

En pocas horas, la publicación cosechó más de medio millón de likes y miles de comentarios elogiosos hacia Roccuzzo, no sólo destacando su belleza, sino su notable rol como figura influyente en el mundo de la moda.