Antonela Roccuzzo deslumbró con un vestido sirena en el tono menos pensado

Antonela Roccuzzo deslumbró en una campaña de cosméticos con un diseño al cuerpo. No te pierdas las fotos de su look en la nota.

Antonela Roccuzzo compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes correspondientes a una campaña de cosméticos y, aunque el eje estaba puesto en el lanzamiento, el foco se desplazó inevitablemente hacia su look.

Desde el estudio, posó con un vestido verde petróleo de silueta sirena cuyo diseño, completamente al cuerpo, abrazó su figura y proyectó un glamour inmediato. La elección del color, tan profundo y elegante, logró esa sensación de presencia segura en ella.

El modelo presentó mangas largas y cuello tipo polera, un recurso que elevó la pieza y le dio un aire más refinado, mientras que el largo al piso se abrió levemente en el ruedo, logrando un efecto apenas evasé que acompañó el movimiento.

Uno de los detalles más celebrados, sin embargo, fue el frunce a la altura de la cadera. Ese recurso de diseño sumó un juego de texturas interesante que le agregó mayor profundidad visual y dinamismo a una pieza que ya tenía en sí un carácter propio.