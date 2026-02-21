Paritarias y conflicto en puerta: qué le pedirán los gremios al Gobierno

Este viernes se retomaron las paritarias entre el Gobierno de Mendoza y los gremios estatales y, en los próximos días, continuarán las reuniones y los representantes de los trabajadores presentarán sus pedidos al Ejecutivo.

El primer encuentro se dio con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) . En esa instancia, el ofrecimiento fue de un 7% semestral , distribuido con un 5% de aumento en los salarios docentes y de celadores en el mes de marzo y un 2% en mayo .

Además, también se propuso actualizar el Salario Mínimo Neto Provincial Docente de acuerdo al esquema presentado en la mesa paritaria. Se espera que las ofertas sean similares para todos los sectores del Estado provincial.

Tras la primera audiencia, desde el SUTE consideraron que no existió "voluntad de negociar" y cuestionaron al Gobierno por poner la próxima reunión para el 27 de febrero, debido a que es la fecha del plenario sindical. "No vamos a poder llevar ninguna propuesta para analizar", consideraron.

La próxima semana continuarán las paritarias entre el Gobierno y los gremios estatales. Cuál serán las exigencias de los representantes de los trabajadores.

El martes 24, en tanto, será el momento del encuentro entre la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y el Ejecutivo. El gremio viene de un año conflictivo con el Gobierno y, ahora, llevará nuevos pedidos a la mesa paritaria.

"Vamos a solicitar el pase a planta de alrededor de dos mil trabajadores. También una recomposición salarial por lo perdido durante 2025 y un aumento acorde a la inflación acumulada", aseguró a MDZ la titular de Ampros, Claudia Iturbe.

El miércoles será el turno de las áreas representadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y su secretario general, Roberto Macho, también afirmó que solicitarán una recomposición de los ingresos más una actualización para el año en curso.

"El planteo fundamental es en el sector de la salud, en el régimen 15. Hay trabajadores que cobran 650.000 pesos con 40 horas semanales. El salario tiene que llegar a 1.800.000 pesos inicialmente", sostuvo Macho.

Asimismo, reclamarán el cumplimiento de los acuerdos paritarios, en particular, el pase a planta de 1.400 trabajadores. "En la Administración Central se va en la misma línea y hay áreas que han sido discriminadas porque no han tenido los incetivos de metas institucionales. Además han ingresado por la ventan cerca de 80 personas con salarios que superan los 2.000.000 de pesos que son amigos del Gobierno", lanzó.