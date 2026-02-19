Paritarias: hoy se retoman las negociaciones con una reunión clave

El Gobierno de la provincia de Mendoza retomará este viernes las negociaciones paritarias salariales con los gremios estatales, en lo que serán los primeros encuentros de este tipo en lo que va del año.

Como es habitual, el Ejecutivo apuntará a garantizar un acuerdo antes del comienzo de clases y, por esto, el primer sector en tener reuniones será el de docentes, representados por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).

Lo cierto es que también las discusiones que se mantienen con esta entidad luego impactan en el resto de las dependencias estatales, por lo que la propuesta salarial que se le ofrezca será similar para otras áreas.

“Estamos reclamando lo mismo de hace tiempo, y queremos dejar de ser una variable de ajuste”, sostuvo esta semana el secretario general del SUTE, Gustavo Correa, en conversación con MDZ Radio.

El dirigente destacó que existe “una deuda estructural” y, además, se debe recuperar un porcentaje del año pasado más la inflación acumulada del 2026. “En la ley de presupuesto se ha planteado 10% para el año, lo que es un delirio”, resaltó.

Gustavo Correa, Prensa SUTE El Gobierno de Mendoza reanuda las conversaciones con los gremios estatales en el ámbito de paritarias salariales. Todos los detalles.

El nuevo conflicto que se abre en estas paritarias

Para este año entrará en vigencia un artículo incluído en la última Ley de Presupuesto y que los gremios ya observan con preocupación. Es que el apartado vincula el avance de las paritarias con la recaudación, por lo que podría haber un tope tácito a los incrementos salariales.

El artículo 28 de ese texto indica: "Acuerdos Paritarios - Para los Organismos de Carácter 1 y 2 facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias a fin de dar cumplimiento a los acuerdos paritarios oportunamente suscriptos o incrementos salariales o afines otorgados por el Poder Ejecutivo. Las tratativas salariales o aquellas referidas a las condiciones económicas de la prestación laboral que implique utilización de partidas de personal, se llevarán a cabo con sujeción a esta ley de presupuesto, sus normas reglamentarias y las pautas macrofiscales dispuestas en ella. A tal efecto, la negociación colectiva destinada a dichas tratativas en el presente ejercicio, se convocarán en caso de que las variables macroeconómicas que se observen a lo largo del año difieran de las proyectadas y los recursos percibidos muestren igual comportamiento, facultando al Poder Ejecutivo a disponer los incrementos salariales que pudieran corresponder conforme a la pauta de incrementos dispuestos en la presente norma".

El cronograma de paritarias en Mendoza

Tras el encuentro de este viernes, ya se agendó una reunión para el próximo martes con la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros).

El miércoles, en tanto, será el turno de la paritaria para los representados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Sin embargo, se trata recién de los primeros encuentros de negociaciones.

Es que las conversaciones continuarán ya que, como suele suceder y con el objetivo de entablar voluntad de negociación entre las partes, habrá más instancias tras esta etapa inicial.